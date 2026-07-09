PS critica acuerdo del PPD con el gobierno y reafirma decisión de ir al TC: “Seguimos convencidos de que esta es una mala reforma para Chile”

El acuerdo alcanzado por el PPD y la Administración Kast para modificar la propuesta de invariabilidad tributaria también provocó una reacción crítica dentro del PS, partido que reafirmó su rechazo a la megarreforma y que acudirá al Tribunal Constitucional (TC), tensionando aún más la relación entre las colectividades que son parte de la oposición.

El diputado Nelson Venegas, jefe (s) de la bancada socialista en la Cámara de Diputados, aseguró que tras conocerse el acuerdo su postura como colectividad “no cambia” ante la decisión de recurrir al TC.

“Seguimos convencidos de que esta es una mala reforma para Chile y que contiene vicios de constitucionalidad” , apuntó el legislador.

Ante esto, reafirmaron su decisión de ir al TC, donde esperan sumar “más voluntades junto al resto de los partidos de oposición, sobre todo a propósito de las últimas declaraciones del PPD”.

“Nosotros, a diferencia de ellos, consideramos que hay vicios de constitucionalidad, y, por lo tanto, reafirmamos y ratificamos nuestra posición, y esperamos que el día de mañana, cuando se junte el resto de los partidos de oposición y su respectiva jefatura de bancada, tanto de senadores como de diputados, lleguemos a una unidad respecto de lo que tenemos que hacer para afrontar lo que señalaba anteriormente”, señaló Venegas.

Para terminar apuntando que “es una pésima reforma para Chile, además de inconstitucional”.

Otra de las figuras de la tienda socialista, el diputado Daniel Manouchehri, fue aún más crítico, asegurando que “la invariabilidad es un candado para los privilegios a los súper ricos” y “hoy el PPD la firma en los brazos de Quiroz” .

“Esa foto fue la que no queríamos para el PS. Muestra que las negociaciones que denunciamos eran efectivas. El tiempo nos dio la razón”, señaló en su cuenta en X.

De la misma forma, Manouchehri reafirmó lo expuesto por Venegas sobre acudir al TC y que confía que “el resto de los partidos decidirán lo mismo”.