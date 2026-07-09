El rudo intercambio Vodanovic-Cicardini que acentuó el quiebre socialista y el intento por contener la crisis

Recriminaciones de una a otra. Así fue el cara a cara entre la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, con la también senadora Daniella Cicardini. Ambas han protagonizado la crisis al interior del PS, por un choque de estilos que se ha vuelto un problema público para la colectividad de Salvador Allende.

¿El escenario? El Senado, en Valparaíso, donde ambas se reunieron junto al resto de senadores del PS, entre ellos el otro protagonista de la polémica, el jefe del comité, Juan Luis Castro. El origen de la disputa fueron las negociaciones de la tienda con el gobierno del Presidente José Antonio Kast por la megarreforma económica.

El encuentro de la tarde fue definido como complejo por los propios presentes. Por ejemplo, cuando le preguntaron al senador Fidel Espinoza por cómo estaba el estado del comité, el parlamentario respondió que estaban “en tensión, pero superándose”. Gastón Saavedra, en tanto, planteó que “se conversaron los puntos con la claridad y pasión que a veces suele darse dentro del PS”.

Lo que estuvo sobre la mesa fueron las duras recriminaciones cruzadas que se dieron durante este miércoles, que sumaron nuevos antecedentes a un enfrentamiento entre Vodanovic y Cicardini que incluso ha afectado la relación del PS con el resto de partidos de la oposición.

Primero disparó Cicardini, mediante un video que subió a su X. En este acusó a Vodanovic y Castro de mentir y que “se estaba negociando con Quiroz no ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, o sea, un candado a la ley de los superricos”. Esto lo hizo en referencia a un comentario del senador UDI Javier Macaya, quien planteó que estaban conversando con la oposición no llevar la megarreforma al TC.

“Ahora dicen que eran conversaciones hipotéticas. Por favor, las negociaciones hipotéticas no existen. Se negocia o no se negocia. El Partido Socialista resolvió democráticamente rechazar este proyecto, ese mandato no lo puede pasar a llevar ninguna negociación. Así que lo digo claro, yo voy a votar en contra. No voy a respaldar una colusión con Quiroz“, agregó Cicardini en el post que encendió el fuego dentro del PS.

Vodanovic tuvo su réplica, a través de un comunicado público a la militancia socialista, también por medio de X.

“Me he enterado por redes sociales de un video de mi compañera de partido y de bancada, la senadora Cicardini, en que se me acusa de mentir y de llevar una negociación a espaldas de la ciudadanía. Eso no es efectivo”, comenzó señalando la senadora por el Maule.

“No ha habido acuerdo alguno, y las conversaciones se realizaron en el Senado. Decir que mentimos o que vamos a coludirnos con Quiroz es falso y desproporcionado. N o puede ser que por hacer mi trabajo parlamentario, sean los propios compañeros quienes salgan a reclamar por la prensa sin conversar primero con nosotros. Daña al PS y nuestra capacidad de incidir en una reforma de enorme relevancia social", complementó Vodanovic.

En el mismo comunicado reconoció que falta mayor diálogo y aprovechó para desplegar su propia ofensiva personal contra Cicardini, aunque de manera indirecta. Esto, porque en el escrito recalcó que ella, en sus años de militancia, “he apoyado a todos los candidatos que el partido ha nombrado, me gusten o no. Jamás renunciaría al PS para asegurarme un cupo, ni apoyaría un candidato por fuera”.

Con esto, dicen en la bancada, Vodanovic apuntó al historial político de la senadora por Atacama.

Esto último no fue parte de la reunión de la tarde entre senadores socialistas. El resto de las posturas que manifestaron en su pelea por redes sociales sí se tomó la cita. Vodanovic, a su vez, apuntó a una ofensiva contra su persona que va más allá de la contingencia por la megarreforma.

En el mismo encuentro el resto de senadores intentaron aplacar la disputa. Una de las decisiones que se tomaron, según dijo Cicardini luego de la reunión, fue que Vodanovic ya no estaría en las negociaciones con La Moneda, pues a la próxima reunión con Quiroz irán Castro, Saavedra y Alfonso de Urresti.

Varios senadores apostaron por bajar el tono del conflicto. En esa línea se remarcó que el PS era parte de una oposición que es minoría en el Congreso y que, en ese contexto, siempre se debe intentar incidir en la políticas que impulse el gobierno de Kast.

Luego de la reunión, varios destacaron que al menos se produjo un primer acercamiento. Nadie, sin embargo, dio por cerrada la disputa que parece no tener fin. Gastón Saavedra, por ejemplo, indicó que como tienda “vamos a asistir a las reuniones que nos inviten”, en relación a la negociación por la megarreforma.

“Estamos conversando ahora, de verdad en serio, como bancada socialista. Vamos teniendo una mayor coordinación de antes. Estamos en ese proceso (de recomponer las relaciones)”, dijo, en tanto, la senadora Cicardini, quien luego fue registrada en un tenso cara a cara en la sala del Senado, nuevamente con Paulina Vodanovic.

La disputa no es nueva. Vodanovic le quitó el piso a Cicardini en marzo, de inmediato cuando esta llegó al Senado, luego de que la exdiputada le pidiera la renuncia a Jorge Quiroz. Ambas escalaron su pelea hasta la mesa directiva y desde ese momento se ha desatado un choque de estilos por cómo ser oposición.

El incendio al interior del PS se reavivó este lunes, cuando, en un almuerzo del comité, Cicardini le recriminó a gritos al jefe de la bancada, Juan Luis Castro, supuestamente esconder información sobre la negociación que él y Vodanovic tienen con el gobierno de Kast por la megarreforma.

Ese mismo día, en la noche, Cicardini insistió en su ofensiva en un nocturno encuentro de la directiva socialista y este miércoles, en tanto, reactivó nuevamente su arremetida, con la publicación de X antes citada, la respuesta de Vodanovic y el tenso cara a cara entre ambas.