SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Reactivación de conflicto entre EEUU e Irán eleva el precio del petróleo a casi US$80 y aumenta incertidumbre en el mercado

    Al cierre de esta edición el petróleo WTI se empina 5,86% a US$74,57 por barril, mientras que el Brent salta 6,67% a US$79,1 por barril. Además, las principales bolsas del mundo reportaron caídas.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Petróleo sube tras discurso de Trump a la nación

    Los inversionistas están buscando refugio y soltando los activos más riesgosos, mientras los precios del petróleo vuelven a elevarse. Por la mañana de este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin al alto el fuego y el memorando de entendimiento con Irán, a cuyos dirigentes ha calificado de “escoria” y “gente enferma”.

    “En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Y son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, dijo en una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

    Al cierre de esta edición se registraban explosiones en Irán. A través de su cuenta en X, el Comando Central de Estados Unidos informó que “por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”.

    Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió que “las recientes acciones de Estados Unidos no quedarán sin respuesta“.

    El recrudecimiento del conflicto llevó a que los precios del crudo volvieran a dispararse y se acercaran a los US$80. Al cierre de esta edición el petróleo WTI se empina 5,86% a US$74,57 por barril, mientras que el Brent salta 6,67% a US$79,1 por barril.

    En un informe enviado a clientes, UBS señaló que las recientes hostilidades en Oriente Medio “ponen de manifiesto el desafío que supone para el sector naviero recuperar plenamente la confianza a corto plazo. Junto con la reducida capacidad del estrecho para acoger a los buques que transitan por él, y una probable recuperación de la producción más lenta de lo previsto, prevemos que los precios del crudo Brent alcancen los US$85 por barril a finales de este año”.

    No obstante, indicó que “el camino hacia un acuerdo de paz duradero probablemente será accidentado, con recrudecimientos periódicos de las tensiones que podrían desencadenar episodios de volatilidad en el mercado. Sin embargo, también creemos que ambas partes siguen animadas a mantener la paz”.

    Thomas Naeter, analista de mercados de Capitaria, dijo que la escalada de precios podría reintroducir presiones inflacionarias a nivel global y también modificar las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal, “ya que precios del petróleo persistentemente elevados reforzarían la necesidad de mantener una postura monetaria restrictiva por más tiempo”.

    Los mercados

    Con este telón de fondo, las principales bolsas del mundo reportaron caídas. En EEUU., el índice S&P500 bajó 0,3%, mientras que el industrial Dow Jones perdió 1,09% y el tecnológico Nasdaq se empinó 0,2%.

    En tanto, en Europa el shock ha sido mayor. El FTSE100 de Londres perdió 1,66% en la jornada, el CAC francés 2,18%, en tanto el Dax de Alemania y el Ibex de España se desplomaron 2,35% y 2,73%, respectivamente.

    Según un informe de Casa Wealth Management, “Europa sufre un doble golpe: aversión al riesgo global más el encarecimiento del crudo que presiona sus cadenas de producción”.

    En Chile, el Ipsa cayó 0,72%% en línea con los mercados globales.

    Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señala que un acuerdo de paz no es un camino exento de dificultades o escaramuzas, “es un esfuerzo difícil de materializar, pero donde una prolongación del conflicto no es beneficiosa para ninguna de las dos partes”.

    Además, explica que una escalada en el precio del crudo que repercute en los precios de la economía de EEUU “y Donald Trump sabe que para sus intereses, no es bueno ir acercándose a las elecciones de “Mid Term” con una economía de precios altos, donde la Fed no podría bajar las tasas y esta mayor inflación debería afectar el consumo de los ciudadanos estadounidenses, los que podrían castigar a través del voto los intereses de Trump".

    En tanto, el dólar registra un fuerte salto frente al peso chileno y se ubica en su nivel más alto en más de seis meses.

    La divisa estadounidense se transa en $932,5, lo que representa un alza de $2,5 en relación con el cierre de ayer. De acuerdo con los registros de Tradingview, el tipo de cambio tocó los $ 940, un nivel no visto desde fines de noviembre de 2025.

    Este escenario también impulsó un aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses, lo que a su vez favoreció la fortaleza del dólar.

    “Como consecuencia, se observó presión sobre los activos más sensibles a las condiciones de liquidez, especialmente la renta variable y los metales preciosos”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

    El precio del cobre, el principal soporte el peso chileno, también va a la baja. En Londres perdió los US$6 por libra al bajar 1,65% hasta los US$5,937, mientras que en Nueva York los futuros pierden 1,73% a US$6,11 por libra.

    Más sobre:MercadosPetróleoBencinasEEUUIránDólar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Es un pésimo acuerdo”: Frente Amplio cuestiona entendimiento del PPD con el gobierno por la megarreforma

    FMI proyecta que gobierno cerrará su período con una deuda pública del 48% de PIB, sobre su nivel “prudencial”

    Tras IPC de junio de 0% sobre las expectativas, economistas se inclinan por mantención de la TPM durante todo 2026

    Encuesta: el temor de los chilenos por la inestabilidad laboral y económica se dispara 20 puntos frente a 2025

    Megarreforma: gobierno reformula la Franquicia Tributaria del Sence y logra los votos del PC y PS en Comisión de Trabajo del Senado

    Se mantiene alerta ambiental para este jueves 9 de julio en la RM: revisa la restricción vehicular

    Lo más leído

    1.
    El precio de las bencinas anota otra fuerte baja de $100 por litro, pero todavía no borra lo que subió con el alza histórica

    El precio de las bencinas anota otra fuerte baja de $100 por litro, pero todavía no borra lo que subió con el alza histórica

    2.
    Latam Airlines anuncia un nuevo plan de recompra de acciones

    Latam Airlines anuncia un nuevo plan de recompra de acciones

    3.
    La nueva propuesta de invariabilidad tributaria del gobierno tras acuerdo con el PPD

    La nueva propuesta de invariabilidad tributaria del gobierno tras acuerdo con el PPD

    4.
    Gremio de desarrolladores de viviendas sociales propone al biministro Mas cuatro medidas para reactivar inversión

    Gremio de desarrolladores de viviendas sociales propone al biministro Mas cuatro medidas para reactivar inversión

    5.
    El precio del petróleo se dispara después de que Trump declarara el fin del alto el fuego con Irán

    El precio del petróleo se dispara después de que Trump declarara el fin del alto el fuego con Irán

    6.
    Vittorio Corbo: “Hemos confundido la mejora de los trabajadores con subir salarios”

    Vittorio Corbo: “Hemos confundido la mejora de los trabajadores con subir salarios”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    “Es un pésimo acuerdo”: Frente Amplio cuestiona entendimiento del PPD con el gobierno por la megarreforma
    Chile

    “Es un pésimo acuerdo”: Frente Amplio cuestiona entendimiento del PPD con el gobierno por la megarreforma

    Se mantiene alerta ambiental para este jueves 9 de julio en la RM: revisa la restricción vehicular

    PPD llega a acuerdo con Hacienda para rebajar invariabilidad tributaria de la megarreforma y descarta recurrir al TC por ese punto

    Reactivación de conflicto entre EEUU e Irán eleva el precio del petróleo a casi US$80 y aumenta incertidumbre en el mercado
    Negocios

    Reactivación de conflicto entre EEUU e Irán eleva el precio del petróleo a casi US$80 y aumenta incertidumbre en el mercado

    FMI proyecta que gobierno cerrará su período con una deuda pública del 48% de PIB, sobre su nivel “prudencial”

    Tras IPC de junio de 0% sobre las expectativas, economistas se inclinan por mantención de la TPM durante todo 2026

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    Coquimbo Unido se hace fuerte en La Calera y da el primer golpe en las semifinales de la Copa de la Liga
    El Deportivo

    Coquimbo Unido se hace fuerte en La Calera y da el primer golpe en las semifinales de la Copa de la Liga

    Las consecuencias del Mundial: 13 técnicos dejaron su cargo tras su eliminación de la Copa del Mundo

    Chile Rugby inaugura las obras de remodelación del Centro de Alto Rendimiento de cara al Mundial M20 de Santiago

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS
    Cultura y entretención

    Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS

    El adiós infinito de Elton John

    Roberto Bravo presenta un concierto gran tributo a Bach y Piazzolla en el Nescafé de las Artes

    Amnistía pide investigar como “crímenes de guerra” la “aniquilación de familias enteras” por parte de Israel en Líbano
    Mundo

    Amnistía pide investigar como “crímenes de guerra” la “aniquilación de familias enteras” por parte de Israel en Líbano

    Argentina: Condenan a exjefe naval por hundimiento del submarino ARA San Juan

    EE.UU. vuelve a atacar Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy
    Paula

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa

    Budín de zanahoria y almendras