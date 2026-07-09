Reactivación de conflicto entre EEUU e Irán eleva el precio del petróleo a casi US$80 y aumenta incertidumbre en el mercado

Los inversionistas están buscando refugio y soltando los activos más riesgosos, mientras los precios del petróleo vuelven a elevarse. Por la mañana de este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin al alto el fuego y el memorando de entendimiento con Irán, a cuyos dirigentes ha calificado de “escoria” y “gente enferma”.

“En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Y son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, dijo en una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

Al cierre de esta edición se registraban explosiones en Irán. A través de su cuenta en X, el Comando Central de Estados Unidos informó que “por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió que “las recientes acciones de Estados Unidos no quedarán sin respuesta“.

El recrudecimiento del conflicto llevó a que los precios del crudo volvieran a dispararse y se acercaran a los US$80. Al cierre de esta edición el petróleo WTI se empina 5,86% a US$74,57 por barril, mientras que el Brent salta 6,67% a US$79,1 por barril.

En un informe enviado a clientes, UBS señaló que las recientes hostilidades en Oriente Medio “ponen de manifiesto el desafío que supone para el sector naviero recuperar plenamente la confianza a corto plazo. Junto con la reducida capacidad del estrecho para acoger a los buques que transitan por él, y una probable recuperación de la producción más lenta de lo previsto, prevemos que los precios del crudo Brent alcancen los US$85 por barril a finales de este año”.

No obstante, indicó que “el camino hacia un acuerdo de paz duradero probablemente será accidentado, con recrudecimientos periódicos de las tensiones que podrían desencadenar episodios de volatilidad en el mercado. Sin embargo, también creemos que ambas partes siguen animadas a mantener la paz”.

Thomas Naeter, analista de mercados de Capitaria, dijo que la escalada de precios podría reintroducir presiones inflacionarias a nivel global y también modificar las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal, “ya que precios del petróleo persistentemente elevados reforzarían la necesidad de mantener una postura monetaria restrictiva por más tiempo”.

Los mercados

Con este telón de fondo, las principales bolsas del mundo reportaron caídas. En EEUU., el índice S&P500 bajó 0,3%, mientras que el industrial Dow Jones perdió 1,09% y el tecnológico Nasdaq se empinó 0,2%.

En tanto, en Europa el shock ha sido mayor. El FTSE100 de Londres perdió 1,66% en la jornada, el CAC francés 2,18%, en tanto el Dax de Alemania y el Ibex de España se desplomaron 2,35% y 2,73%, respectivamente.

Según un informe de Casa Wealth Management, “Europa sufre un doble golpe: aversión al riesgo global más el encarecimiento del crudo que presiona sus cadenas de producción”.

En Chile, el Ipsa cayó 0,72%% en línea con los mercados globales.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señala que un acuerdo de paz no es un camino exento de dificultades o escaramuzas, “es un esfuerzo difícil de materializar, pero donde una prolongación del conflicto no es beneficiosa para ninguna de las dos partes”.

Además, explica que una escalada en el precio del crudo que repercute en los precios de la economía de EEUU “y Donald Trump sabe que para sus intereses, no es bueno ir acercándose a las elecciones de “Mid Term” con una economía de precios altos, donde la Fed no podría bajar las tasas y esta mayor inflación debería afectar el consumo de los ciudadanos estadounidenses, los que podrían castigar a través del voto los intereses de Trump".

En tanto, el dólar registra un fuerte salto frente al peso chileno y se ubica en su nivel más alto en más de seis meses.

La divisa estadounidense se transa en $932,5, lo que representa un alza de $2,5 en relación con el cierre de ayer. De acuerdo con los registros de Tradingview, el tipo de cambio tocó los $ 940, un nivel no visto desde fines de noviembre de 2025.

Este escenario también impulsó un aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses, lo que a su vez favoreció la fortaleza del dólar.

“Como consecuencia, se observó presión sobre los activos más sensibles a las condiciones de liquidez, especialmente la renta variable y los metales preciosos”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

El precio del cobre, el principal soporte el peso chileno, también va a la baja. En Londres perdió los US$6 por libra al bajar 1,65% hasta los US$5,937, mientras que en Nueva York los futuros pierden 1,73% a US$6,11 por libra.