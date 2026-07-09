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    La nueva propuesta de invariabilidad tributaria del gobierno tras acuerdo con el PPD

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acordó bajar el plazo de invariabilidad tributaria a 20 años como plazo máximo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast modificó su propuesta de invariabilidad tributaria de la megarreforma. Ahora se ajustó según los plazos y montos.

    Originalmente, el proyecto daba un beneficio de 25 años de invariabilidad para aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones.

    Sin embargo, tras un acuerdo con el PPD, la propuesta se modificó a una invariabilidad tributaria de 10 años para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 50 millones e inferiores a US$ 100 millones.

    En tanto, es de 15 años para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 100 millones e inferiores a US$ 350 millones. El último tramo de invariabilidad es de 20 años, para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 350 millones.

    La discusión sobre invariabilidad tributaria generó tensión en el oficialismo, ya que la bancada de diputados del Partido Socialista anunció la tarde de este lunes que presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) por el item. Además dentro del mismo PS hay tensiones sobre las negociaciones de la megarreforma y ahora el PPD anunciaba un acuerdo con el gobierno.

    “Espero que esto abra nuevos caminos y nuevas disposiciones a seguir encontrando puntos en común en este proyecto”, dijo el ministro de Hacienda.

    El titular de Hacienda también explicó que el acuerdo considera que “hay una prima en términos de 1,5 puntos más de tasa corporativa a quienes acojan esa inversión a ese seguro de invariabilidad”.

    “Después hay una serie de otras normas que hacen que este proceso, cuando se suscribe el contrato de ley, se tenga más antecedentes respecto del comportamiento, del origen de los fondos, de las inversiones”, agregó.

    Sobre que la norma de invariabilidad tributaria sea revisada por el TC, el ministro de Hacienda comentó: “Nunca vamos a renunciar al diálogo y a buscar acuerdos, por lo tanto, no voy a calificar esa posición actual que se ha anunciado”.

    “No renunciamos a buscar más voluntades y vamos a seguir haciéndolo hasta el día de la votación”, agregó respecto al proyecto que está en su segundo trámite constitucional.

    Más sobre:EconomíaMegarreformaJorge Quiroz

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