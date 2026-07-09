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    Política

    Sin Bachelet y reencuentro con Boric: Kast liderará la conmemoración por los 200 años de la Presidencia

    La ceremonia reunirá a exmandatarios y representantes de familias presidenciales en una jornada con sello republicano. La ausencia de la exjefa de Estado responde a una gira internacional en el marco de su candidatura ONU, pese a las gestiones que realizó La Moneda para asegurar su presencia.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La conmemoración de los 200 años de la institución de la Presidencia de la República tendrá este jueves uno de sus momentos más simbólicos con el reencuentro entre el Presidente José Antonio Kast y su antecesor, Gabriel Boric.

    Ambos coincidirán en las actividades organizadas por La Moneda para recordar el bicentenario de una institucionalidad que nació el 9 de julio de 1826, cuando Manuel Blanco Encalada asumió como el primer Presidente de Chile.

    La cita tendrá un marcado carácter republicano. Más allá de las diferencias políticas entre el actual Mandatario y sus predecesores, en Palacio buscaron dar a la jornada un sello transversal, convocando a exjefes de Estado y a representantes de las familias de quienes encabezaron el país en décadas recientes.

    Será, además, la primera vez en varios meses que Kast y Boric compartan una actividad oficial, un encuentro que inevitablemente concentrará parte importante de la atención política de la jornada.

    La última ocasión fue a fines de abril, para el aniversario de Carabineros, dado que para la cuenta pública Boric se encontraba fuera del país.

    El acto, sin embargo, también estará marcado por una ausencia. La expresidenta Michelle Bachelet no podrá asistir debido a un viaje internacional vinculado a su campaña para convertirse en secretaria general de la ONU, a la cual Chile -tras la llegada de Kast al poder- retiró su apoyo. La exmandataria se encontrará iniciando una gira por Pakistán, Bahréin y Liberia.

    En La Moneda reconocen que hubo intensas gestiones para intentar compatibilizar su agenda y lograr que estuviera presente en alguna de las actividades oficiales. Esos esfuerzos, sin embargo, no dieron resultado.

    Para el Ejecutivo era relevante tener la imagen de los expresidentes con Kast, ya que da cuenta de su capacidad de convocatoria.

    Al evento asistirán el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Boric. También fueron invitados representantes de las familias de los expresidentes Sebastián Piñera y Patricio Aylwin. En representación del fallecido exmandatario llegará su viuda, Cecilia Morel, mientras que por la familia Aylwin participará Miguel Patricio Aylwin.

    Quien tampoco figura entre los asistentes es el expresidente Ricardo Lagos. Si bien no existe una explicación formal respecto de su ausencia, el exmandatario anunció en enero de 2024 su retiro de la vida pública, decisión que ha mantenido desde entonces.

    La agenda presidencial comenzará durante la mañana. A las 11.00 horas, Kast encabezará en la Plaza de la Ciudadanía la ceremonia de juramento a la bandera, instancia que recuerda el sacrificio de los 77 soldados chilenos caídos en el Combate de La Concepción.

    Posteriormente, al mediodía, en el Palacio de La Moneda, el Presidente, junto a la primera dama, María Pía Adriasola, ofrecerá un almuerzo en el Salón Rojo a los invitados especiales de la conmemoración.

    Más tarde, a las 15.00 horas, las actividades se trasladarán hasta el Museo Histórico Nacional, donde se desarrollará la ceremonia central por los 200 años de la institución presidencial. Allí, el Mandatario -con un discurso- encabezará el acto acompañado por los exjefes de Estado presentes y los familiares de los expresidentes fallecidos.

    Las actividades conmemorativas comenzaron, de hecho, antes del programa oficial.

    Durante este miércoles, La Moneda abrió excepcionalmente a la ciudadanía el acceso peatonal al Patio de los Cañones y al Patio de los Naranjos, entre las 10.30 y las 12.30 horas. La iniciativa permitió el ingreso libre de visitantes a dos de los espacios más emblemáticos de la sede del Ejecutivo.

    Más sobre:PolíticaKastBacheletBoricPresidencia200 Años

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