Expresidente Ricardo Lagos anuncia su retiro de la vida pública

El expresidente Ricardo Lagos Escobar, de 85 años, anunció este martes su retiro de la vida pública.

A través de un mensaje en la red X y un video alojado en YouTube, el exmandatario explicó que buscará “contribuir desde un espacio más íntimo, atento siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante”.

El exjefe de Estado entregó su mensaje sentado en un sillón, con una tenue melodía de piano de fondo y acompañado de un cuadro donde está junto a esposa Luisa Durán.

En un video de 3:57 minutos, Lagos comenzó diciendo: “Próximo a cumplir los 86 años he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me ha ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas, como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión. Y creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida, es un capítulo nuevo que se abre, es un período de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos”.

Y continuó: “La fundación donde he desarrollado después que dejé la presidencia cambia de lugar, a un lugar más pequeño, pero continúa con la misión que ha tenido siempre. El mundo de hoy, todos los sabemos, está viviendo un cambio epocal de enorme transformación. La revolución digital todavía no se expresa en toda su magnitud, pero los cambios sociales, económicos, políticos que implica se están desarrollando aceleradamente. Porque estamos atravesando un período complejo es necesario hacer muchos esfuerzos para cambiar el rumbo y retomar un camino más auspicioso para la humanidad”.

“Deseo que nuestra historia nacional, tanto regional como global, sea un relato compartido en la que seamos capaces de encauzar pacíficamente los desacuerdos y aspirar a un futuro justo, solidario, libre y democrático”, añadió.

“He dedicado prácticamente toda mi vida en contribuir en ello. Y por eso entonces quiero aprovechar este momento para agradecer este momento para agradecer. Agradecer a los chilenos y chilenas que se sumaron al proyecto permanente, pensando en Chile para hacerlo grande. Compañeros de ruta, de la academia, de organizaciones sociales, de los sindicatos, de los organismos internacionales, de gobierno, del mundo”, sostiene y luego agrega: “Quiero agradecer a mi familia. A Luisa, mi mujer, que me ha acompañado codo a codo todos estos años. No soy capaz de imaginar este recorrido sin la compañía de Luisa. Su sostén, su apoyo incondicional y los valores para para servir a Chile han sido fundamentales para dar los pasos en cada una de mis acciones”.

“Llegó el momento de iniciar un nuevo camino, aunque no voy a guardar silencio si me parece que puedo ser un aporte. Seguiré con ustedes, seguiré cuidándome, aprendiendo y escribiendo. Las convicciones y las esperanzas por un Chile mejor permanecen siempre. Y por eso con el corazón lleno de gratitud y esperanza los invito con firmeza, con valentía, a perseguir nuestros sueños, a hacer posible y entender que lo mejor está por venir y solo juntos podemos construirlo”, finaliza el expresidente.

Vida pública

Lagos, abogado de la Universidad de Chile, derrotó a Joaquín Lavín en las elecciones presidenciales de 2000, convirtiéndose en Presidente de la República en un período que se extendió hasta 2006.

Años antes, ejerció como ministro de Educación entre 1990 y 1992, bajo la Presidencia de Patricio Aylwin, y luego como ministro de Obras Públicas entre 1994 y 1998, con el mandato de Eduardo Frei.

Durante su gobierno debió enfrentar casos de corrupción, como el denominado MOP-Gate. En esa causa se acusó que el jefe de esa cartera, Carlos Cruz, y otros funcionarios públicos recibieron pagos de empresas externas por supuestas asesorías fraudulentas. Cruz fue condenado a una pena remitida de tres años más el pago de una multa.

Años más tarde, en 2016, en una entrevista televisiva , Lagos reconoció que “lo peor” de su gobierno fue dicho caso de corrupción.

Una de las últimas apariciones públicas de Lagos fue a fines de 2023, en la previa del último plebiscito constitucional. Para esa elección, el exmandantario había señalado que se decantaría por el “en contra”.

Dos días después del plebiscito, el 19 de diciembre, el Presidente Gabriel Boric visitó a Ricardo Lagos. “No hay que dejar nunca de aprender de la experiencia de quienes estuvieron antes que nosotros”, escribió Boric esa vez en su cuenta de “X”, acompañado de una foto.