Educación, asistencia y realidad escolar

02 Diciembre 2022 Entrevista a Macarena Castillo, asistente social del colegio Complejo Educacional La Reina / Desercion escolar / Sala de clases vacia. Foto: Andres Perez

SEÑOR DIRECTOR:

En relación al reportaje publicado en La Tercera Domingo sobre la deserción escolar en establecimientos de la zona sur de Santiago, valoramos que se visibilice esta realidad que exige una mirada amplia y urgente.

El esfuerzo de las comunidades educativas es indispensable, pero no es suficiente. Se requieren políticas públicas que fortalezcan las redes territoriales, articulen educación, salud y protección social, y generen incentivos efectivos para mejorar la retención y sobre todo la asistencia escolar.

En los Colegios CEAS de Puente Alto, La Granja y La Pintana, hoy tenemos una asistencia promedio del 92%, pero sostenerla es un desafío permanente. Factores como los días de feria, las lluvias, el cuidado de hermanos, el trabajo infantil e incluso dinámicas asociadas a contextos de violencia, afectan la asistencia. Y si los niños no están en la escuela, ¿qué redes o apoyos están faltando?

En nuestros 35 años en sectores vulnerables, constatamos que la permanencia escolar se construye fortaleciendo vínculos, promoviendo una convivencia sana, ofreciendo trayectorias educativas con sentido y consolidando al colegio como un espacio donde estudiantes se sienten acogidos, cuidados y desafiados.

Si queremos que niños, niñas y jóvenes finalicen su trayectoria escolar, lo primero es asegurar que estén presentes en la escuela.

Magdalena Aninat Salas

Directora ejecutiva

Red de Colegios CEAS