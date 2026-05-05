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    We Are The Grand lanza su colaboración junto a Delfina Campos

    Toca y Muerde, la colaboración de la banda chilena y la referente del indie argentino se trabajó en el estudio La Salitrera en Santiago. El grupo además prepara sus dos próximos shows en Santiago y Talca. Entradas disponibles.

    Por 
    Equipo de Culto

    We Are The Grand se une a la cantante argentina, Delfina Campos, y al reconocido productor Tomás Perez para presentar Toca y Muerde. Este single captura la esencia del pop-rock de los 90 y principios de los 2000, en una colaboración transandina de alto impacto.

    La semilla de Toca y Muerde se plantó en junio de 2025, durante la primera visita de Delfina Campos a Chile. En el marco de una sesión de composición en el estudio La Salitrera, la química creativa entre la artista y el productor Tomás Pérez Massad fue instantánea.

    “Tomás tenía una progresión de acordes, me la mostró en la guitarra y ahí surgió la melodía de la estrofa y el estribillo”, relata Delfina sobre el proceso. La grabación definitiva se concretó en agosto de ese año, consolidando una estética de pop-rock noventero con influencias que van desde la atmósfera de Depeche Mode, hasta la impronta sonora de Gustavo Cerati.

    Fue la búsqueda de un formato a dúo que llevó a Tomás Perez a sugerir la participación de We Are The Grand, cuya identidad sonora encajaba a la perfección con la propuesta. La banda nacional aportó su sello grabando baterías, bajos y guitarras, sumando la voz de su líder, Seba Gallardo, para completar este cruce de fronteras.

    En cuanto a la arquitectura sonora, la diseñó Pérez Massad. En Toca y Muerde, el productor no solo equilibra las fuerzas rioplatenses y chilenas, sino que deja entrever la estética de su propio camino solista: una búsqueda que mezcla el indie con el rock experimental y una sensibilidad profundamente cinematográfica.

    Escucha Toca y Muerde a continuación

    Más sobre:We Are The GrandDelfina CamposMúsicaMúsica Culto

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