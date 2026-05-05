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    Candidatura de Bachelet provoca desacuerdo en comisión de RR.EE.: diputados de oposición se retiran acusando “ninguneo”

    Esto en el marco de denuncias formuladas por el parlamentario Venegas, quien presentó un oficio a la Cancillería tras conocerse que tres funcionarios suscribieron un comunicado del Instituto Libertad rechazando la postulación de la expresidenta.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Los parlamentarios Raúl Soto (PPD), Nelson Venegas (PS), Ericka Ñanco (FA) y Lorena Pizarro (PC) abandonaron la instancia acusando falta de diálogo por parte del presidente de la instancia, Stephan Schubert (REP), y de “ninguneo” hacia la expresidenta Michelle Bachelet.

    Los desacuerdos se produjeron en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y en el marco de la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) y de las denuncias formuladas por el diputado Venegas, quien presentó un oficio a la Cancillería tras conocerse que tres funcionarios suscribieron un comunicado del Instituto Libertad rechazando la postulación de Bachelet.

    “Por primera vez en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, que se caracteriza históricamente por unanimidad, acuerdos transversales y política de Estado, como oposición hemos decidido salirnos de la comisión considerando que no están las condiciones para un diálogo democrático y para una política de Estado que sea construida por todos los sectores y por todos los actores políticos”, explicó el diputado Soto.

    Esto porque en medio de la instancia, parlamentarios de oposición mencionaron la situación. Sin embargo, el presidente de la comisión, el diputado Schubert, cerró el tema aseverando que no se presentaron ahí para discutir sobre ello.

    Ante esto, los parlamentarios del PPD, PS, FA y PC se levantaron para salir de la sesión. Tras ello, Soto indicó que “lo único que hemos solicitado al gobierno y a la Cancillería es que cumplan su palabra. Han ninguneado una y otra vez a la expresidenta Bachelet, que es la candidata no solamente de Brasil y de México, sino también de la mayoría de los chilenos para liderar la Secretaría General de la ONU”.

    Luego añadió: “Y hoy día, no solamente se le ha ninguneado, sino que, además, la Cancillería ha sido incapaz de ser imparcial”.

    Mientras que Venegas explicitó que “la Cancillería, pagados por el Estado de Chile, enviaron una carta a las Naciones Unidas señalando que Michelle Bachelet era candidata del Grupo de Puebla. Es decir, no solo la están boicoteando, sino que están falseando la realidad (…) menoscabando la estatura de Michelle Bachelet, que fue Presidenta de Chile en dos oportunidades".

    Además, el diputado del PS indicó que “lo más aberrante” fue dar cuenta de que el recién nombrado embajador de Francia es uno de los firmantes de esta carta, que reiteró, su contenido es “falso”.

    La diputada Lorena Pizarro, en tanto, explicó la denuncia de falta de diálogo “el gobierno de extrema derecha, en su capacidad de no escuchar, ha resuelto en las comisiones jugar a esta especie de juego donde agotan las palabras, donde se avanzan las discusiones sin resolver”.

    Mientras que la parlamentaria Ñanco acusó que “existe una persecución política a Michelle Bachelet como expresidenta, así como también a todos aquellos a quienes la están apoyando en esta candidatura. Chile debiese sentirse orgulloso de que una mujer podría ser la primera mujer secretaria general de uno de los organismos más importantes de todo el mundo, sea de origen chileno”.

    Más sobre:Comisión de Relaciones ExterioresMichelle BacheletOposiciónDiputados

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