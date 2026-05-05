“Hay que tomar acciones”: presidenta de RN manifiesta preocupación por conflictos en el oficialismo y critica estilo de Poduje

El comité político ampliado de La Moneda desarrollado este lunes, tuvo episodios tensos. En la instancia el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abrió los fuegos y apuntó a la disputa por la coordinación del gobierno y el rol del Segundo Piso que encabeza Alejandro Irarrázaval. Esto a propósito del oficio enviado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) donde se sugerían diversos recortes y que desató críticas transversales.

Si bien, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, aseguró que las diferencias ya fueron aclaradas, la incomodidad en el sector ya está instalada. Así lo manifestó la senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN) Andrea Balladares.

En diálogo con Tele13 Radio, la parlamentaria señaló que los errores de coordinación en el gobierno llevan “días de mucha discusión pública”. En ese sentido, planteó que “cuando las diferencias o conflictos generan este nivel de ruido y opacan la acción del gobierno, es un minuto en que hay que tomar acciones ”.

En esa misma línea, la senadora aseguró que han existido situaciones “complejas” en el gobierno, como la protagonizada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien la semana pasada cuestionó el recorte presupuestario propuesto por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, a su cartera.

En ese contexto, Balladares señaló que, a su parecer, “las formas del ministro Poduje hoy día no son las correctas. En la vida y en la política las formas importan, y creo que eso de nuevo ha generado problemas al gobierno”.

“Lo enreda a él en su gestión, lo que creo que es muy malo. El ministro Poduje tiene una responsabilidad muy importante en algo muy sensible como es la vivienda y la reconstrucción. Y hoy día esto, por su forma, terminamos más hablando de lo que dice que de lo que se está haciendo ”, indicó.

Para la senadora el estilo de Poduje generaría “un entorpecimiento y puede generar que esto finalmente haga que la gestión se vea ralentizada, que no se puedan hacer las cosas con la celeridad que se necesita”.

“Yo espero que efectivamente el ministro Poduje entienda que estas no son las formas para actuar en política, ni en la vida. Las formas importan tanto como el fondo”, sostuvo.