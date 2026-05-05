El Banco de Australia volvió a subir la tasa de interés, en medio de mayores presiones inflacionarias

En un contexto de mayores presiones inflacionarias producto de la guerra en Medio Oriente y el fuerte aumento del precio del petróleo, el Banco Central de Australia volvió a subir la tasa de interés, igualando el nivel máximo alcanzado en diciembre de 2024.

La decisión del Reserve Bank of Australia (RBA) de subir los tipos a 4,35%, estuvo en línea con las expectativas de los economistas consultados por Reuters.

Ocho miembros del consejo votaron a favor del alza, mientras uno optó por mantenerla en 4,1%.

En su comunicado, el instituto emisor señaló que la inflación “repuntó de manera significativa” en la segunda mitad de 2025, impulsada en parte por el conflicto en Medio Oriente, que ha elevado los precios del combustible y de las materias primas.

“Como se esperaba, los acontecimientos en Medio Oriente están teniendo un impacto en la inflación. Los mayores precios del combustible están sumando presiones y hay indicios de que esto podría tener efectos de segunda vuelta en bienes y servicios”, indicó.

El RBA advirtió que la inflación se mantendrá por sobre su rango meta de entre 2% y 3% por algún tiempo y que los riesgos siguen siendo elevados. En esa línea, sus proyecciones apuntan a una tasa de política de 4,7% en diciembre de 2026, 50 puntos base por encima de lo estimado a inicios de febrero. De superarse el nivel actual de 4,35%, sería el más alto desde diciembre de 2011.

Sube cálculo de inflación

El banco central también revisó al alza sus proyecciones de inflación, estimando un 4,8% para el trimestre de junio y 4% para el año terminado en 2026, desde el 4,2% y 3,6% previstos previamente. En contraste, ajustó a la baja el crecimiento económico para 2026 a 1,3%, desde 1,8%.

La decisión se da en un contexto de datos recientes que muestran presiones inflacionarias persistentes. Los precios al consumidor subieron 4,09% en el primer trimestre en comparación anual, su mayor nivel en más de dos años, mientras que en marzo la inflación alcanzó 4,6%, el registro más alto desde que Australia comenzó a publicar datos mensuales en 2025.

En paralelo, la economía australiana creció 2,6% interanual en el cuarto trimestre, su ritmo más rápido en dos años y por sobre lo esperado.