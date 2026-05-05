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    El gobierno también tiene una mirada crítica sobre gestión de la Enami: “Perdió su foco y se perdió el fomento”

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que la estatal se debe modernizar y mejorar la gestión, tal como en Codelco.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    ¿Abrir la propiedad de Codelco? El biministro Daniel Mas dijo que seguirán profundizando la conversación con privados. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El gobierno no solamente tiene una mirada crítica sobre la gestión de Codelco. El manejo de la Empresa Nacional de la Minería (Enami) también está en el radar de la administración Kast y así lo dejó en evidencia el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

    “Enami se creó para el fomento minero y en los últimos años perdió su foco y se perdió el fomento”, dijo el secretario de Estado en conversación con Radio Duna.

    Mas sostuvo que hace “pocos años” unos 2.000 mineros eran favorecidos a través de la gestión de esa empresa estatal y que ahora son menos de 900. “Hemos acumulado de deudas gigantescas, pasivos, también difíciles de pagar. Son compañías que hay que gestionarlas de otra forma para que sigan aportándole algo tan relevante como el fomento minero”, comentó.

    Mas dijo que “hay harto de gestión” en la Enami que explica su momento actual, recordando que llevó a acumular deudas por US$ 600 millones.

    “Hoy día debe un poquito más de US$ 250 millones. Hay que priorizar, hay que gestionar, se tiene que modernizar hace mucho tiempo que no se mete plata en las plantas y las plantas tienen que ser eficientes para ofrecerle un buen servicio a los pequeños mineros. Hay mucho por hacer”, agregó el biministro.

    Hay que recordar que Mas junto al subsecretario de Minería, Álvaro González, ingresaron al directorio de la empresa a solo dos semanas de la instalación del gobierno de José Antonio Kast y removieron a su vicepresidente ejecutivo, Iván Mlynarz.

    ¿Abrir la propiedad de Codelco?

    Respecto a Codelco, Mas reiteró las críticas hacia esa gestión y aunque no quiso refrendar lo que dijo el presidente del directorio, Máximo Pacheco, respecto a que no es una empresa en crisis, sí apuntó que está “desafiada”.

    Daniel Mas es una de las voces críticas del gobierno hacia la gestión de Máximo Pacheco en Codelco.

    “Yo digo que está bien desafiada en distintos aspectos y tenemos que priorizar, tenemos que gestionar de otra forma”, afirmó.

    Consultado específicamente si la administración de José Antonio Kast evalúa abrir la propiedad de Codelco, Mas no fue del todo concluyente y solo se limitó a contestar de que “vamos a seguir profundizando en seguir trabajando con privados para que aporten en la gestión de la empresa que es de todos los chilenos”,

    Mas también dijo que el reemplazante de Pacheco se conocerá antes del 26 de mayo, que es cuando termina su periodo como presidente del directorio de la cuprífera estatal.

    Se espera que el economista y director de empresas Bernardo Fontaine sea su reemplazante.

    Lee también:

    Más sobre:EnamiDaniel MasMineríaCodelco

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