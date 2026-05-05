Zandra Parisi destaca conversaciones con el Gobierno por megarreforma pero advierte que “nadie entrega un cheque en blanco”

La diputada del partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, destacó las conversaciones que han existido con el Gobierno por la megarreforma, pero señalando que el apoyo no está completamente asegurado.

En conversación con Radio pauta es que la diputada señaló que “vimos un nuevo Gobierno estas dos últimas semanas, un Gobierno mucho más abierto, más participativo, más dispuesto a escuchar y también se dio cuenta que el PDG está dispuesto a escucharlo”.

Sin embargo, Parisi apuntó que aunque ellos se abrieron a legislar, “nadie entrega un cheque en blanco. Acá, si se van cambiando las condiciones a medida que vamos iniciando el camino, nosotros se lo planteamos al Gobierno, estamos abiertos a legislar, pues no así ha apoyar en general”.

“Nosotros lo hemos planteado desde un principio, nuestra línea roja es si se le quitan beneficios a los chilenos y a las chilenas”, expresó, añadiendo que “el Gobierno está consciente y sabe, porque se lo planteamos desde el día cero”.

La diputada además mencionó que “aquí no se puede tener una mirada tan amplia de decir todo está bien o todo está mal. Acá se tiene que ir viendo punto por punto”.

En la ocasión, Parisi, además se refirió a las declaraciones del senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien se refirió al acuerdo del PDG con el Gobierno señalando que “comprometer votos de un conglomerado que no tiene consistencia ideológica es muy complejo”.

Al respecto la diputada señaló que “yo no sé si el senador también lo tiene claro, pero nosotros tenemos muy claro que si seguimos trabajando cohesionadamente, el Partido de la Gente va a lograr mucho más que aquellos que internamente se están dividiendo”