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    Corea del Sur aparta a cuatro oficiales del Ejército por su papel en la ley marcial del expresidente Yoon

    Estas sanciones forman parte de la investigación interna que ha puesto en marcha el Ministerio de Defensa por los hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2024 y que afectan a unos 860 oficiales, de los cuales 180 han sido identificados por su implicación en lo ocurrido aquel día.

    Por 
    Europa Press
    Expresidente Yoon Suk Yeol.

    El Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha destituido a cuatro oficiales del Ejército por su relación con la efímera ley marcial declarada por el expresidente Yoon Suk Yeol en diciembre de 2024, por la cual ha sido condenado a cadena perpetua por delito de “insurrección”.

    El general de brigada Kim Jeong Geun; el coronel An Mu Seong; y el coronel Kim Se Un ha sido expulsados del servicio militar, la sanción disciplinaria más grave, que conlleva además una reducción del 50% de su jubilación, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

    El general de brigada Kim y An están acusados de desplegar tropas en la Asamblea Nacional la noche en que se declaró la ley marcial, mientras que el coronel Kim está acusado de transportar a las tropas hasta el lugar de los hechos.

    Por su parte, el coronel Kim Sang Yong, antiguo subjefe del Comando de Investigación Criminal del Ministerio de Defensa, ha sido destituido del servicio militar, la segunda sanción disciplinaria más grave, por su presunta participación en la formación de un equipo para arrestar a políticos clave y otras figuras importantes. La sanción no afecta a sus prestaciones de jubilación militar.

    Estas sanciones forman parte de la investigación interna que ha puesto en marcha el Ministerio de Defensa por los hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2024 y que afectan a unos 860 oficiales, de los cuales 180 han sido identificados por su implicación en lo ocurrido aquel día.

    La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de la destitución de Yoon y en abril de 2025, fue cesado tras la confirmación del Tribunal Constitucional.

    Yoon se encuentra actualmente cumpliendo una pena de cadena perpetua por estos hechos. Sin embargo, se encuentra inmerso en varias causas judiciales más, entre ellas una por obstrucción a la justicia durante la investigación posterior a su declaración de la ley marcial, por la que ha sido condenado a siete años de cárcel.

    Asimismo, el expresidente surcoreano se enfrenta a otra petición de la Fiscalía de 30 años de prisión por supuestamente poner en riesgo al país con el envío de drones de combate a Corea del Norte en 2024.

    Más sobre:MundoCorea del SurYoon Suk Yeol

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