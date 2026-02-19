SUSCRÍBETE
    Corea del Sur: Condenan a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk Yeol por declarar la ley marcial en 2024

    El tribunal ha indicado que el expresidente fue “el líder de una insurrección” al considerar que la declaración de la ley marcial violó la autoridad del Parlamento.

    Por 
    Europa Press

    Un tribunal de Corea del Sur ha condenado este jueves a cadena perpetua al expresidente del país, Yoon Suk Yeol, tras ser declarado culpable de encabezar una insurrección, en relación con su polémica decisión de declarar en diciembre de 2024 la ley marcial en el país asiático.

    Así, la corte ha fallado que el decreto aprobado por Yoon cumple con los criterios legales de una “insurrección”, si bien ha declinado imponer contra el la condena a muerte, tal y como había reclamado la Fiscalía, según ha recogido el diario surcoreano ‘The Korea Times’.

    El tribunal ha indicado que el expresidente fue “el líder de una insurrección” al considerar que la declaración de la ley marcial violó la autoridad del Parlamento, una acción que recae en dicha definición. “Si bien los elementos del crimen son reconocidos, se consideraron varios factores a la hora de determinar el castigo”, ha sostenido.

    Bajo el Código Penal surcoreano, el delito de encabezar actos de insurrección lleva a tres posibles escenarios: la pena de muerte, la cadena perpetua o la cadena perpetua exenta de trabajos forzosos.

    El veredicto, en el que el tribunal ha recalcado que en el centro del caso está la orden de Yoon de desplegar tripas en la Asamblea Nacional, ha sido leído durante una vista en la que ha estado presente el propio exmandatario y que ha sido retransmitida en directo por televisión.

    La Fiscalía había sostenido que Yoon conspiró con otros altos cargos, entre ellos el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, para imponer la ley marcial a pesar de que no se daban las condiciones constitucionales para ello, incluido el despliegue de militares en el Parlamento para evitar una votación anulando el decreto y las acciones para detener a políticos y miembros de la comisión electoral.

    En este sentido, había reseñado que las acciones del antiguo mandatario suponían una grave violación del orden constitucional y reclamó por ello la pena de muerte contra Yoon, que ha rechazado los cargos en todo momento, con sus abogados arguyendo que la declaración de la ley marcial entraba en sus competencias como presidente de Corea del Sur.

    El exmandatario defendió en su última comparecencia ante el tribunal que la decisión buscaba ser una advertencia ante lo que describió como una crisis nacional, y no un intento de derrocar el orden constitucional, unos argumentos que han sido finalmente declinados por el tribunal, que le ha declarado culpable de encabezar una “insurrección”.

    El veredicto ha sido leído en medio de un refuerzo de la seguridad en torno al tribunal, situado en la capital, Seúl, donde se han concentrado seguidores y opositores del expresidente, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Asimismo, está prevista una manifestación en apoyo a Yoon que estará encabezada por grupos de ultraderecha, incluida la Unión por la Libertad.

    Más sobre:Corea del SurYoon Suk YeolLey MarcialCadena perpetua

