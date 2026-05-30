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    Gobierno de Colombia acusa “injerencia” de Ecuador en elecciones presidenciales por anuncio de aranceles

    La tensión comercial entre Ecuador y Colombia comenzó en enero, cuando Noboa impuso una tasa de seguridad a las importaciones colombianas.

    Por 
    Javiera Ortiz
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Europa Press/Contacto/Joey Sussman - Archivo.

    El gobierno de Colombia rechazó este sábado las declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien anunció la eliminación de los aranceles aplicados a productos colombianos tras sostener un diálogo con el candidato presidencial opositor Abelardo de la Espriella.

    Noboa informó el viernes que, luego de conversar con De la Espriella y confirmar un compromiso común para combatir el “narcoterrorismo”, dispuso eliminar desde el 1 de junio la denominada tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia.

    Ante esto, Bogotá calificó sus dichos como una “injerencia deliberada” en el proceso electoral colombiano.

    La Cancillería colombiana respondió mediante un comunicado oficial en el que sostuvo que el retiro de las medidas arancelarias corresponde al cumplimiento de una resolución de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), organismo que ordenó suprimir los gravámenes mutuos por afectar el libre comercio regional.

    El gobierno colombiano rechazó que Noboa presentara la medida como un gesto de buena voluntad y advirtió que sus declaraciones constituyen una “intromisión de un mandatario extranjero” en asuntos internos de Colombia. Según la Cancillería, sus palabras vulneran el principio de no intervención y amenazan la soberanía del país.

    La controversia se enmarca a un día de las elecciones presidenciales colombianas, previstas para este domingo, en las que los ciudadanos deberán escoger al sucesor del presidente Gustavo Petro.

    Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, figura entre los aspirantes con mayor respaldo en las encuestas. Noboa no precisó si mantendrá la eliminación de los aranceles en caso de que resulte electo el candidato oficialista, Iván Cepeda, quien también aparece entre los favoritos.

    El candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. Foto: archivo

    La tensión comercial entre Ecuador y Colombia comenzó en enero, cuando Noboa impuso una tasa de seguridad a las importaciones colombianas. El mandatario ecuatoriano justificó la medida señalando una supuesta falta de control en el lado colombiano de la frontera y un déficit comercial de al menos US$1.000 millones.

    La tasa comenzó en 30%, luego aumentó a 50% y posteriormente llegó al 100%. Días antes del último anuncio, Noboa había señalado que desde el 1 de junio se reduciría al 75%.

    El gobierno de Petro, por su parte, aplicó aranceles de hasta 75% a productos ecuatorianos y prohibió la venta de energía a Ecuador.

    La Comunidad Andina de Naciones resolvió a inicios de mes que los aranceles mutuos deben suprimirse porque afectan el libre comercio y dio un plazo a los dos países para su eliminación. Actualmente la Comunidad resuelve las apelaciones a dicha resolución.

    Ecuador restringe pasos fronterizos con Colombia y Perú

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    Más sobre:ColombiaDaniel NoboaEcuadorGustavo PetroCancillería Colombia

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