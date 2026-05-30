Seremi de Gobierno cuestiona dichos del gobernador de Valparaíso: “Está obsesionado con el delegado Millones”

La seremi de Gobierno de la Región de Valparaíso, Rosario Pérez, respondió durante a los dichos que realizó el actual gobernador regional, Rodrigo Mundaca, sobre el delegado presidencial, Manuel Millones.

“Está obsesionado con el delegado Millones cuando debería obsesionarse por las urgencias de la región de Valparaíso. Los recursos del gobierno regional no le pertenecen a él por muy democráticamente que haya sido electo”, sostuvo la seremi durante la jornada de este sábado.

En entrevista con El Mercurio de Valparaíso, Mundaca calificó al delegado presidencial como un “mecenas sin dinero”, a raíz del fallido plan de televigilancia con drones.

Según detalló la seremi “la política que realmente valida hoy día es la política constructiva, la política que sueña y que construye. Por tanto, el llamado es a que se sume y no esté permanentemente torpedeando y opinando a través de los diarios”.

Pérez además cuestionó que el gobernador “ha sido invitado en reiteradas oportunidades, al menos tres veces, a un gabinete regional, en donde hemos estado todas las autoridades disponibles para hablar con él y para trabajar con él y él no ha asistido”.

En la misma línea, respecto al plan de televigilancia con drones, la seremi expresó que “él debería saber perfectamente que tiene que anteponer las urgencias de la región sus conflictos políticos que tiene con el delegado”.

Asimismo, Pérez se refirió a las condiciones que, según trascendió, habría planteado el Gobernador para asistir a la actividad encabezada por el Presidente José Antonio Kast este domingo en Villa Alemana.

“Me parece impresentable que el gobernador le ponga condiciones al Presidente de la República para asistir a una actividad a la cual ha sido invitado. Un gobernador democráticamente elegido, tal como él lo señala, debe respetar la voluntad popular y sobre todo la invitación de un Presidente que ha sido elegido con la más alta votación de la historia de nuestro país”, mencionó.