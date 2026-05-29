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    Política

    Senadora Gatica (RN) acusa a ministro Quiroz de falta de “sensibilidad social” e insiste en que García Ruminot encabece negociaciones de megarreforma

    La parlamentaria por Los Ríos reafirmó que el ministro de Hacienda debiera ocupar un "papel secundario" en la tramitación del proyecto.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La senadora de Renovación Nacional (RN) María José Gatica afirmó este jueves que al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, le falta “sensibilidad social” por los recortes realizados a hospitales de la red pública en medio de la tramitación de la megarreforma del Presidente José Antonio Kast.

    En entrevista con CNN Chile, la senadora abordó los aspectos que debieran corregirse del proyecto que la próxima semana iniciará su tramitación en la Cámara Alta.

    La jefa de bancada de los senadores de RN, en la misma línea, defendió la labor del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot -también RN-, quien ayer en conversación con el pódcast Cómo te lo explico, planteó modificar aspectos de la iniciativa, lo que hoy fue matizado por el propio Quiroz, quien evitó comprometer cambios específicos.

    En esa línea, la senadora Gatica relevó el rol del ministro García Ruminot.

    “Tiene una vasta trayectoria política, una vasta trayectoria en materia económica y, además, entiende lo que significa el sentido social, entiende el Chile real”, dijo la senadora Gatica, quien afirmó respaldar los cambios propuestos por el ministro García.

    La senadora también respaldó las modificaciones planteadas por García Ruminot a la iniciativa, en contraste con la postura de Quiroz, quien este jueves evitó comprometer cambios específicos al proyecto.

    En esa línea, Gatica aseguró que durante los primeros meses de la administración de Kast “se han cometido errores” y apuntó particularmente a los recortes en salud pública.

    “Esa para mí es mi línea roja. Le he estado solicitando al Ministerio de Hacienda que esos recursos se restituyan, porque podemos hacer recortes en distintas carteras, pero en salud pública, no se le puede recortar dineros”, afirmó.

    La senadora por Los Ríos, de igual forma, defendió la reducción de recursos, pero con matices: “Si es necesario un recorte, se tiene que hacer, pero no con la salud”.

    En caso de no restituirse los fondos, Gatica sostuvo que, de todas formas, respaldaría el megaproyecto, debido al compromiso vigente de la bancada de RN.

    Con todo, Gatica afirmó que “hay un mínimo que uno espera. En ese sentido, el ministro Quiroz es muy bueno sacando las cuentas, tiene su experticia en economía, pero siento que él ha tenido una falencia en torno a la sensibilidad social, a lo que significa traducir las cuentas que se pueden sacar en papel y cómo eso impacta en la calle”.

    “Hay cosas que se han equivocado, específicamente con este tema” de los recursos a hospitales, insistió la senadora.

    “Yo creo que (a Quiroz) le falta este sentido social que sí lo tiene el ministro García Ruminot”, lanzó la senadora.

    A renglón seguido, la parlamentaria sostuvo que “por eso planteé, de que en lo posible, que el ministro José García pueda tomar un rol mucho más importante, un rol principal en la negociación y modificaciones”.

    Así, Gatica insistió en que “el ministro Quiroz debiera tener un papel más secundario para que esto pueda llegar a puerto”.

    Más sobre:GobiernoMegarreformaMaría José GaticaRenovación NacionalJorge QuirozJosé García Ruminot

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