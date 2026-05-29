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    Política

    Secretaría del Senado: Socialismo Democrático pide inhabilitar decisión que deja a exministra Lobos y a Luis Rojas como únicos candidatos

    Senadores del PS-PPD acusan que la medida adoptada en la Comisión de Régimen Interior vulnera los “principios básicos de transparencia, equidad y debido proceso administrativo”

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Sesión del Senado. Imagen de archivo. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Esta jornada, la Comisión de Régimen Interior del Senado resolvió dejar en carrera al cargo de próximo secretario general de la corporación solamente a la exministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, y al prosecretario de la Cámara de Diputados, Luis Rojas.

    Tal decisión no dejó a todos conformes, ya que un grupo de senadores -entre ellos la titular de la Cámara Alta, Paulina Núñez, y toda la bancada del PS-, promovía el regreso del exsecretario Raúl Guzmán, quien debió dejar el cargo en marzo pasado. En ese entonces, su renovación no pudo ser sometida a consideración de la sala debido a un veto en su contra levantado por el expresidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN).

    Asimismo, se generaron voces que cuestionaron por qué los otros dos candidatos, Francisco Vives y Pilar Silva —ambos secretarios de comisiones del Senado— no lograron pasar el corte realizado por la consultora externa mandatada para desarrollar el proceso de elección.

    Y, en este sentido, los senadores del Socialismo Democrático (PS-PPD) afirmaron que, a su jucio, el desarrollo del proceso ha vulnerado “principios básicos de transparencia, equidad y debido proceso administrativo”, por lo que demandaron dejar sin efecto la decisión adoptada, por estimar que “no se ajusta al procedimiento ni a las reglas previamente acordadas”.

    Mediante un comunicado firmado por el senador Juan Luis Castro (PS) -jefe del comité de senadores del Socialismo Democrático e integrante de la Comisión de Régimen Interior-, desde el bloque manifestaron su preocupación, al asegurar que “la empresa consultora mandatada para desarrollar este proceso entregó formalmente hace pocos días un informe técnico que identifica una cuaterna de candidatos habilitados para avanzar a la siguiente etapa, correspondiente a entrevistas ante la Comisión de Régimen Interior. Sin embargo, de manera intempestiva y fuera del marco reglamentario originalmente definido, se intentó excluir anticipadamente a dos postulantes de dicha nómina, pese a que el informe técnico es explícito en señalar que los cuatro candidatos cumplen los requisitos para continuar en competencia”.

    Así, agregan que “como Comité de Senadores del Socialismo Democrático hemos solicitado formalmente dejar inhabilitada la decisión adoptada, por estimar que no se ajusta al procedimiento ni a las reglas previamente acordadas”.

    En este sentido relevaron que la sesión de la Comisión de Régimen Interior de esta jornada había sido convocada solamente para conocer el reporte de la consultora y no para alterar el mecanismo de selección ni modificar las condiciones del concurso.

    “Las reglas del proceso deben respetarse Íntegramente y no pueden cambiarse durante su desarrollo”, indica el texto, en relación a los filtros y cerrojos impuestos en las bases, incluyendo que los postulantes debiesen reunir al menos 8 años de experiencia legislativa.

    Asimismo, solicitaron la apertura de un sumario administrativo respecto de las filtraciones de antecedentes reservados del proceso de selección, situación que calificaron como “grave e impropia de un procedimiento institucional de esta relevancia” y llamaron al Senado a culminar el proceso con “plena legitimidad, transparencia y apego estricto a las normas establecidas”.

    Más sobre:Senadosecretaría generalelecciónSocialismo DemocráticoComisión de Régimen Interior

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