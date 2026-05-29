Alvarado niega contradicción entre Quiroz y García Ruminot por eventuales ajustes a megarreforma

Desde el Palacio de La Moneda, la mañana de este viernes, el biministro del Interior y Secretaria General de Gobierno, Claudio Alvarado, entregó una vocería a la prensa presente.

Allí fue consultado sobre la nueva tensión que hay en el oficialismo, a propósito de las declaraciones de sus pares de gabinete en torno a la posible modificación de puntos específicos en la megarreforma, proyecto estrella del gobierno que empezará a ser discutido este martes en la comisión de Hacienda del Senado.

En síntesis, todo comenzó cuando este miércoles, en conversación con el podcast “Cómo te lo explico”, emitido por La Tercera, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, sinceró que el nuevo escenario económico podría obligar al Ejecutivo a introducir modificaciones respecto de dos de los componentes más sensibles del proyecto.

Ministro Segpres, José García Ruminot.

Un día después el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, evitó comprometer cambios específicos. “Puede ser eso u otras cosas, u otras cosas o nada”, respondió el jefe de Hacienda al ser consultado por las fórmulas planteadas por el ministro de la Segpres.

De todas maneras, reafirmó la disposición del Ejecutivo a introducir cambios y dialogar con los distintos sectores políticos.

Así las cosas, fue consultado directamente sobre si hay una nueva descoordinación dentro del comité político, y si existe una disposición real a realizar ajustes al proyecto con la finalidad de conseguir más votos.

“Todos los ministros hemos manifestado nuestra disposición, apertura y voluntad a escuchar los planteamientos que nos realicen los parlamentarios en orden a perfeccionar, a mejorar el proyecto de reconstrucción”, partió diciendo Alvarado.

“La incorporación de medidas que mejoren la construcción de ese proyecto va a depender de la calidad de las propuestas y podemos tender acuerdos en esas materias, y si tenemos las diferencias, las mantendremos y explicaremos el porqué. Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar”, aseguró.

28/05/2026 - JORGE QUIROZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

“Ahora, de ahí a la posibilidad real de llegar a acuerdo, depende del tenor de las propuestas, que vayan y digan directa relación con la arquitectura y la estructura que actualmente tiene este proyecto de reconstrucción y si hay efectivamente disposición y voluntad de apoyar”, continuó.

Luego, lanzó: “Hasta ahora desde la oposición siempre hemos escuchado que quieren aportar y que quieren de alguna u otra manera colaborar, pero eso se contradice con su actitud de rechazo total y absoluto a la idea de legislar. No obstante aquello, estamos disponibles para escuchar”.

Finalmente, requerido sobre si fue un error de García Ruminot poner sobre la mesa la posibilidad de ajustar puntos específicos, contestó: “No, porque las materias que señala el ministro García, si uno revisa la discusión en la Cámara de Diputados, son materias que fueron conversadas, que fueron discutidas y donde existió intercambio de opiniones sobre el particular. Ahora, si pueden ser esas materias u otras, o ninguna, como dijo el Ministro Quiroz, eso va a ser el resultado final de la discusión que se dé en el Congreso”.