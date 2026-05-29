SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Alvarado niega contradicción entre Quiroz y García Ruminot por eventuales ajustes a megarreforma

    Requerido sobre si fue un error de García Ruminot poner sobre la mesa la posibilidad de ajustar puntos específicos, contestó: “No, porque son materias que fueron conversadas, que fueron discutidas y donde existió intercambio de opiniones sobre el particular”.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Desde el Palacio de La Moneda, la mañana de este viernes, el biministro del Interior y Secretaria General de Gobierno, Claudio Alvarado, entregó una vocería a la prensa presente.

    Allí fue consultado sobre la nueva tensión que hay en el oficialismo, a propósito de las declaraciones de sus pares de gabinete en torno a la posible modificación de puntos específicos en la megarreforma, proyecto estrella del gobierno que empezará a ser discutido este martes en la comisión de Hacienda del Senado.

    En síntesis, todo comenzó cuando este miércoles, en conversación con el podcast “Cómo te lo explico”, emitido por La Tercera, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, sinceró que el nuevo escenario económico podría obligar al Ejecutivo a introducir modificaciones respecto de dos de los componentes más sensibles del proyecto.

    Ministro Segpres, José García Ruminot.

    Un día después el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, evitó comprometer cambios específicos. “Puede ser eso u otras cosas, u otras cosas o nada”, respondió el jefe de Hacienda al ser consultado por las fórmulas planteadas por el ministro de la Segpres.

    De todas maneras, reafirmó la disposición del Ejecutivo a introducir cambios y dialogar con los distintos sectores políticos.

    Así las cosas, fue consultado directamente sobre si hay una nueva descoordinación dentro del comité político, y si existe una disposición real a realizar ajustes al proyecto con la finalidad de conseguir más votos.

    “Todos los ministros hemos manifestado nuestra disposición, apertura y voluntad a escuchar los planteamientos que nos realicen los parlamentarios en orden a perfeccionar, a mejorar el proyecto de reconstrucción”, partió diciendo Alvarado.

    “La incorporación de medidas que mejoren la construcción de ese proyecto va a depender de la calidad de las propuestas y podemos tender acuerdos en esas materias, y si tenemos las diferencias, las mantendremos y explicaremos el porqué. Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar”, aseguró.

    28/05/2026 - JORGE QUIROZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    “Ahora, de ahí a la posibilidad real de llegar a acuerdo, depende del tenor de las propuestas, que vayan y digan directa relación con la arquitectura y la estructura que actualmente tiene este proyecto de reconstrucción y si hay efectivamente disposición y voluntad de apoyar”, continuó.

    Luego, lanzó: “Hasta ahora desde la oposición siempre hemos escuchado que quieren aportar y que quieren de alguna u otra manera colaborar, pero eso se contradice con su actitud de rechazo total y absoluto a la idea de legislar. No obstante aquello, estamos disponibles para escuchar”.

    Finalmente, requerido sobre si fue un error de García Ruminot poner sobre la mesa la posibilidad de ajustar puntos específicos, contestó: “No, porque las materias que señala el ministro García, si uno revisa la discusión en la Cámara de Diputados, son materias que fueron conversadas, que fueron discutidas y donde existió intercambio de opiniones sobre el particular. Ahora, si pueden ser esas materias u otras, o ninguna, como dijo el Ministro Quiroz, eso va a ser el resultado final de la discusión que se dé en el Congreso”.

    Más sobre:Claudio AlvaradoJorge QuirozJosé García RuminotJosé Antonio KastMegarreforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Mas dice que tasa de desempleo “que hemos heredado” es un “drama social” tras una década de estancamiento

    Exdirectora de Junaeb califica de “injuriosa” acusación de su sucesor y está evaluando acciones legales

    Bachelet destaca su participación en primer debate por la ONU y apunta a revitalizar la cooperación internacional

    “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    De Grange no descarta ir a los tribunales de justicia por “deudas” heredadas en Transportes

    Lo más leído

    1.
    Guzmán queda fuera: comisión escoge a exministra Lobos y a abogado de la Cámara como opciones para la secretaría del Senado

    Guzmán queda fuera: comisión escoge a exministra Lobos y a abogado de la Cámara como opciones para la secretaría del Senado

    2.
    Postulación a la ONU: Bachelet se reúne con canciller británica, espera cita con Macron y prepara su primer debate

    Postulación a la ONU: Bachelet se reúne con canciller británica, espera cita con Macron y prepara su primer debate

    3.
    Bachelet destaca su participación en primer debate por la ONU y apunta a revitalizar la cooperación internacional

    Bachelet destaca su participación en primer debate por la ONU y apunta a revitalizar la cooperación internacional

    4.
    Pérez Mackenna enfatiza que no restablecer relaciones con Bolivia “no va a ser un impedimento en nuestros intereses bilaterales”

    Pérez Mackenna enfatiza que no restablecer relaciones con Bolivia “no va a ser un impedimento en nuestros intereses bilaterales”

    5.
    Senado resuelve derivar megaproyecto a comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente

    Senado resuelve derivar megaproyecto a comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Exdirectora de Junaeb califica de “injuriosa” acusación de su sucesor y está evaluando acciones legales
    Chile

    Exdirectora de Junaeb califica de “injuriosa” acusación de su sucesor y está evaluando acciones legales

    Bachelet destaca su participación en primer debate por la ONU y apunta a revitalizar la cooperación internacional

    De Grange no descarta ir a los tribunales de justicia por “deudas” heredadas en Transportes

    Ministro Mas dice que tasa de desempleo “que hemos heredado” es un “drama social” tras una década de estancamiento
    Negocios

    Ministro Mas dice que tasa de desempleo “que hemos heredado” es un “drama social” tras una década de estancamiento

    Ticketplus, la empresa fundada por chilenos, alista su apertura a bolsa en EEUU

    Mal apronte para el Imacec: producción industrial sufre otra caída en abril por desplome minero y baja pesquera

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    “¿En qué momento Boca perdió la mística?”: el severo juicio en Argentina al triunfo de la UC en La Bombonera
    El Deportivo

    “¿En qué momento Boca perdió la mística?”: el severo juicio en Argentina al triunfo de la UC en La Bombonera

    “Otra noche catastrófica”: la prensa internacional reacciona a la eliminación de Boca Juniors a manos de la UC

    “Para la otra”: la UC se toma revancha de periodista argentino que ninguneó a los cruzados

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral
    Cultura y entretención

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres
    Mundo

    “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres

    Países europeos condenan el “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

    El presidente de Bolivia señala que Evo Morales “tiene los días contados”: “No podrá escaparse de la justicia”

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales