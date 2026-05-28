Guzmán queda fuera: comisión escoge a exministra Lobos y a abogado de la Cámara como opciones para la secretaría del Senado

En una sesión, que terminó con algunas quejas, la Comisión de Régimen Interior del Senado resolvió acotar a dos los candidatos al cargo de próximo secretario(a) general de la corporación.

En el encuentro de la instancia -presidida por la titular de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), y que conforman los senadores Juan Luis Castro (PS), Yasna Provoste (DC), Pedro Araya (PPD), Sergio Gahona (UDI), Ignacio Urrutia (republicano), Iván Moreira (UDI, en calidad de vicepresidente de la corporación) y Manuel José Ossandón (RN)-, se resolvió solo entrevistar a la exministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, y al prosecretario de la Cámara de Diputados, Luis Rojas.

Ambos finalistas son independientes y lideraron la preselección, por trayectoria y antecedentes académicos, que había realizado una agencia externa.

La decisión, sin embargo, no dejó a todos conformes. Había un grupo de senadores, entre ellos la misma Núñez y toda la bancada del PS, que promovía el regreso del exsecretario Raúl Guzmán, quien debió dejar el cargo en marzo pasado.

Este proceso se ha transformado en un foco permanente de conflictos internos, que involucran a funcionarios y a senadores.

Según el reglamento, el secretario general, además de actuar como jefe superior de servicio y encargarse de la administración de la institución, es el principal ministro de fe para resolver conflictos jurídicos y reglamentarios sobre el trabajo legislativo. Por lo tanto, es un cargo estratégico y un garante de la convivencia interna.

Si bien las bases del concurso exigían requisitos que impedían la postulación de Guzmán, sorpresivamente igualmente se presentó en un intento por retomar un mandato que venció el 10 de marzo.

Entonces, su renovación no pudo ser sometida a consideración de la sala debido a un veto en su contra levantado por el expresidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), quien era crítico de su manejo administrativo.

Por ello, Ossandón se negó a que esta renovación del exsecretario se decidiera por los legisladores del anterior período legislativo y se la jugó por un nuevo concurso abierto.

Ello implicaba abrirle las puertas a Guzmán, pero con la condición de que los actuales senadores resolvieran el nombramiento.

Además, se pusieron varios filtros y cerrojos en las bases, entre ellos, que los postulantes debiesen reunir al menos 8 años de experiencia legislativa, en circunstancias que el exsecretario solo estuvo 6 años en la corporación. “Experiencia laboral mínima de ocho años en materias vinculadas al derecho parlamentario, función o asesoría legislativas institucional de alto nivel en órganos del Estado”, dicen los requisitos.

No obstante, Guzmán habría presentado antecedentes, según algunas fuentes del Senado, que certificarían que en los años en que fue fiscal también desarrolló asesorías legislativas para el Ministerio Público.

Además, para postular al cargo se exige obviamente el título profesional de abogado y a lo menos quince años de ejercicio profesional.

De no mediar alguna impugnación formal contra la decisión de la Comisión de Régimen, ahora procedería que comiencen las entrevistas de los senadores a Lobos y Rojas.

Luego de ello, se tomaría la determinación para proponer uno solo nombre a la sala. “Dicha propuesta será sometida a votación en la sala, requiriendo para su aprobación el voto favorable de dos tercios de los senadores en ejercicio (33 votos), conforme a lo establecido en el artículo 12 del Reglamento del Personal del Senado”, dice el concurso.

Este quórum es el más alto de la corporación, ya que solo 18 senadores, aunque sean minoría, pueden vetar a un nominado.