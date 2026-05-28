Netanyahu ordena a las tropas israelíes tomar el control del 70% de la Franja de Gaza

Imagen del 6 de noviembre de 2025 de palestinos vistos después de regresar al área destruida de Sheikh Radwan, en el norte de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este jueves que ha dado orden al Ejército israelí para tomar el control del 70% de la Franja de Gaza, por encima de la denominada “línea amarilla” a la que se replegaron las tropas israelíes en el marco del acuerdo alcanzado en octubre del pasado año con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Israeli Prime Minister Netanyahu says he has directed the military to take over 70% of Gaza, adding that it's "tightening" its grip on Hamas https://t.co/E5YdrAgVEv pic.twitter.com/NeF0i3m8nR — CNN (@CNN) May 28, 2026

“Ahora nos encontramos en un proceso en el que estamos gestionando nuestras fuerzas en múltiples frentes. Tenemos que presionar a Hezbolá (en Líbano). En estos momentos estamos presionando a Hamás. Ya controlamos plenamente el 60% del territorio de la Franja de Gaza y mi orden es llegar al 70%”, ha declarado Netanyahu durante un evento de una institución educativa y retransmitido por el canal 12 de la televisión israelí.

Netanyahu ha sido interrumpido por un miembro del público que ha defendido que Israel debería tomar el “100%” del enclave palestino, a lo que el primer ministro ha respondido apostando por su objetivo, de momento. “Primero el 70%, empecemos por ahí”, ha señalado, apuntando a una superficie significativamente mayor de la que debiera controlar en virtud del acuerdo.

Netanyahu: We are now in 60% of the Gaza Strip, more or less. We were at 50%; now we’ve moved to 60%. My directive is to move to—



Audience: 100! 100!



Netanyahu: Wait, let’s go in order. First 70%. Let’s start with that. pic.twitter.com/YtEqORI5OL — Clash Report (@clashreport) May 28, 2026

El Ministerio de Salud gazatí ha indicado este mismo jueves que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han confirmado 922 muertos y 2.786 heridos, mientras que se han recuperado 781 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes, ahora presentes en la conocida como ‘línea amarilla’, que cubre más del 50% del territorio del enclave palestino.