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    Circulación de influenza aumenta por sexta semana consecutiva y Minsal alerta por rezago de vacunación en mayores de 60 años

    Junto con presentar la Campaña Comunicacional de Invierno, la ministra de Salud abordó esta jornada los recortes en Salud, señalando que esto no afectará la Campaña de Invierno ni el programa de vacunación.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Hasta el Cesfam Erasmo Escala en la comuna de Santiago llegó esta jornada la ministra de Salud, May Chomali, junto a otras autoridades de la carteram para encabezar la presentación de la Campaña Comunicacional de Invierno 2026, estrategia que busca reforzar el llamado a la vacunación y así protegerse frente a los virus respiratorios.

    Bajo el slogan de #TeamCuidarnos, la campaña se centra en la prevención y la responsabilidad individual. promoviendo la vacunación contra la influenza, así como también, para prevenir el contagio de Covid-19, coqueluche y neumococo. “Este invierno, prevenir hace la diferencia”, indicaron desde la cartera.

    En la instancia, la ministra Chomali fue consultada sobre cuál es la principal preocupación de cara al invierno, a lo que la titular de la cartera hizo hincapié en el aspecto de prevención.

    “Nuestra preocupación es que ojalá las personas no se enfermen de influenza. Eso es nuestro mayor deseo y para que eso ocurra, lo primero es que las personas deberían estar vacunadas contra la influenza”, explicó. “Y segundo, que se lavan las manos frecuentemente, que usen mascarillas y si tienen síntomas, van a ir a lugares, más cerrados, que ventilen sus hogares”.

    De acuerdo a las cifras entregadas, los adultos mayores son el grupo más rezagado en cuanto a vacunación contra la influenza: en total, 1 millón 700 mil adultos de 60 años y más aún no se vacunan.

    Recortes en Salud

    Por otra parte, y consultada sobre los recortes a Salud instruidos por Hacienda y cómo esto podría afectar a la atención primaria a propósito del peak de enfermedades respiratorias, la ministra indicó que se debía separar la Campaña Invierno y todo lo que se ha dispuesto para este programa de salud, ya que es un programa que tiene un financiamiento propio, y que “ya está siendo distribuido a los diferentes puntos de la red”.

    Este programa tiene un financiamiento propio que es el mayor en muchos años, que de hecho tuvo un aumento de su presupuesto en relación con el año pasado”, aseguró. Este también es el caso del programa de vacunación, el cual “está absolutamente resguardado”.

    “Yo quiero que tengan la tranquilidad que hemos dispuesto de todos estos recursos, que ya tienen un poco más de un 40% de ejecución”, señaló.

    En esta misma línea, y consultada sobre algunos establecimientos de salud de atención primaria en donde supuestamente no se estaría reemplazando aquellos profesionales que están con licencia médica, la titular de Salud apuntó a que en esos casos espefícos “hay que preguntarle a los directores".

    No ha habido por nuestra parte ninguna indicación de no reemplazo necesarios para la atención de pacientes”, aseguró.

    Circulación de la influenza aumenta por sexta semana consecutiva

    Según dieron informaron en la instancia el jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches; y la coordinadora de la Campaña Invierno, Valentina Pino, durante la Semana Epidemiológica 20, entre el 17 y 23 de mayo, la positividad de las muestras alcanzó un 45,2%, superior a la registrada en la semana previa (41,4%).

    El virus predominante es el Rinovirus, con el 40,8% de los casos detectados, una proporción inferior a la registrada la semana anterior (44,6%). La Influenza A en tanto, es el segundo virus más detectado, con un 27,6% de los casos, experimentando un aumento por sexta semana consecutiva en relación con la semana previa. Le sigue Parainfluenza, que representa el 10,5%.

    En cuanto a la cobertura de vacunación de Influenza, ha alcanzado un 70,6%, con 7.317.903 dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 90%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (57,1%), embarazadas (59,5%) y personas de 60 años y más (56,9%), presentan un menor avance.

    Los adultos de 60 años y más son el grupo más rezagado. Y si estos porcentajes los llevamos a números, significa que hay 1 millón 700 mil personas mayores de 60 años que no se han vacunado, es decir, que no están protegidas contra la influenza A que circulará este invierno", advirtió Vilches.

    "Por eso queremos hacer la invitación directamente a estas personas, pero además a los familiares, a los hijos, hijas, nietos,que verifiquen el estado de vacunaciónde sus abuelos, de sus abuelas, y que si es que no están vacunados, los acompañen a los distintos puntos de vacunación que tenemos habilitados", señaló.

    En cuanto al estado de la red asistencial, Vilches destacó que el total de atenciones por causa respiratoria que se registraron en toda la red asistencial fue de un 31,9%.

    “Esto es un 3,3% superior a lo que se había registrado la semana anterior, pero además quisiéramos hacer hincapié en que es la Semana Epidemiológica en que se registró la proporción de atenciones por causa respiratoria más alta de lo que va de esta Campaña de Invierno este año", advirtió.

    Sumado a eso, indicó, si se revisaba en términos absolutos específicamente, por ejemplo, la cantidad de atenciones por infecciones respiratorias agudas bajas, “para esta semana se registró además un aumento del 8,5%”.

    “Específicamente quisiéramos detenernos en dos grupos que registraron el aumento más pronunciado y esas son las personas menores de un año y también las personas de 5 a 14 años, que aumentaron en un 12 y en un 11,9% respectivamente", detalló.

    “Nos interesa hacer hincapié en este punto porque el virus de la influenza A está aumentando progresivamente y lo ha hecho las últimas semanas, pero además la mayor cantidad de detecciones del virus de influenza A se registró justamente en el grupo de 5 a 14 años que además es uno de los grupos que registra un mayor aumento para este reporte", añadió.

    Más sobre:NacionalSaludCampaña de InviernoMinisterio de SaludMinsal

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