Ráfagas de hasta 70 km/h: Emiten aviso meteorológico por vientos que afectarán a las regiones de La Araucanía y Los Lagos

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso meteorológico para las regiones de La Araucanía y Los Lagos por vientos normales a moderados que afectarán la zona.

De acuerdo a lo expuesto por el organismo técnico, la zona estará afectada por una condición sinóptica de frente frío, por lo que se esperan fuertes vientos desde la madrugada de este jueves hasta la tarde de la misma jornada.

En detalle, en La Araucanía, las rachas alcanzarán entre los 40 y los 60 km/h en el litoral, que está compuesto por comunas como Carahue, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén.

Mientras que, en Los Lagos, se esperan vientos de hasta 70 km/h, con un promedio de velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 km/h.

Los vientos afectarán tanto el litoral, litoral interior (incluyendo la capital regional, Puerto Montt) y la isla grande de Chiloé.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene vigente una alerta temprana preventiva en Los Lagos, ya que los vientos, estarán acompañados por precipitaciones que comenzaron este miércoles y que se extenderán hasta mañana.