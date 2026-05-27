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    Gobierno de Kast alista su primer Día del Patrimonio: atrás queda la denominación acuñada por Boric

    Este sábado y domingo se llevará a cabo una nueva edición de la instancia creada en 1999, con más de 3.400 actividades gratuitas en todo Chile. Aunque sutil, el Ejecutivo realizó un cambio a designación de una actividad que tiene un foco de tensión en el Estadio Nacional por un partido de la U.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Imagen del Dïa del Patrimonio en 2025.

    El Día del Patrimonio Cultural comenzó a celebrarse en 1999, desarrollándose inicialmente el 17 de abril, para posteriormente trasladarse al último domingo de mayo, y luego al último sábado y domingo del quinto mes del año.

    La activididad, coordinada por el Servicio Nacional del Patrimonio, institución que forma parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tiene como objetivo abrir las puertas del patrimonio cultural e histórico del país a la ciudadanía.

    En esta oportunidad (27° versión), la jornada se celebrará este sábado 30 y domingo 31 de mayo, con más de 3.400 actividades gratuitas, tanto presenciales como virtuales, en todas las regiones de Chile. Muchas requieren inscripción, aunque no todas, contando con la participación de instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, comunidades y personas naturales.

    Imagen de la edición 2025.

    Este Día del Patrimonio será el primero bajo el mandato de José Antonio Kast. En tal sentido, uno de los puntos a destacar dice relación con el nombre del evento. Y es que bajo la actual administración se volverá al nombre original, es decir, el Día del Patrimonio, dejando atrás la denominación utilizada bajo el mandato de Gabriel Boric: Día de los Patrimonios.

    “Si bien en algunos periodos se ha utilizado la denominación Día de los Patrimonios, la conmemoración ha mantenido históricamente su nombre original, tal como consta en registros como el del año 2012″, plantea el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

    Para la versión de este año, añade el titular de Cultura, “se ha decidido retomar el nombre Día del Patrimonio reforzando la invitación a la ciudadanía a participar bajo la premisa de compartir historias que representan la identidad chilena en toda su diversidad”.

    Esto último, según señalan en el ministerio, radica en que Día del Patrimonio es el nombre original establecido por Ley, dejando atrás la modificación hecha por la administración anterior.

    Será la primera edición del Día del Patrimonio bajo el mandato de José Antonio Kast.

    Con el cambio de mando, además, surge otra interrogante: ¿Kast abrirá La Moneda? La respuesta es sí.

    Bajo el concepto “La historia que compartimos”, destacan una serie de actividades en torno a la casa de gobierno, tales como “El Recorrido Patrimonial Palacio de La Moneda”, el que permitirá recorrer sus históricos patios, los salones protocolares, el Gabinete Presidencial y la Galería de los Poetas, entre otros. Recibirá público sábado y domingo desde las 9:30 hasta las 16:30.

    Undurraga recalca que durante el fin de semana el Palacio de La Moneda estará abierto al público como parte de las actividades oficiales. “La tradicional apertura permitirá a los visitantes recorrer sus patios interiores y conocer espacios emblemáticos del edificio, en una jornada que busca acercar a la ciudadanía a uno de los principales símbolos institucionales del país”.

    Además de la acitividad en La Moneda, otros ministerios se sumarán a la iniciativa de abrir sus puertas. Es el caso de las carteras de Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Ciencia y Tecnología, Bienes Nacionales, Justicia y Defensa.

    Lío con el Nacional

    Pese al ambiente de festividad, este Día del Patrimonio no ha estado exento de polémicas. Si bien el sitio web de la jornada aún ofrece la posibilidad de asistir al “Recorrido por los Sitios de Memoria del Estadio Nacional”, tanto sábado como domingo, eso no podrá desarrollarse con normalidad: el sábado a las 17.30 juega Universidad de Chile con Deportes Concepción por la Liga de Primera, por lo que la actividad patrimonial de la jornada sabatina fue suspendida, quedando disponible solamente la del domingo.

    Desde la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional emitieron un comunicado al respecto: “Lamentamos comunicar que los Sitios de Memoria del Estadio Nacional no podrán abrir el sábado tal como es tradición cada año”. Si bien se intentó reprogramar el partido, esa opción fue desestimada por parte de la ANFP.

    Conocedores de la situación detallan que la descoordinación se dio al anunciar que habrían actividades por el Día del Patrimonio el sábado 30 sin haber antes confirmado que el estadio ya estaba reservado por la U desde inicios de año.

    Más allá de lo que ocurre en el Nacional, también hay otras actividades destacadas, por ejemplo, la denominada “Escuela Militar: Día del Patrimonio, una de las que históricamente tiene mayor concurrencia de público y que en este caso estará abierta el sábado de 10 am a 17 pm y el domingo de 10 am a 16 horas.

    Otro punto obligado dentro de la ruta patrimonial es el Observatorio Astronómico de la U. de Chile, ubicado en el Cerro Calán de Las Condes. Contará con la presencia de cuatro astrónomos y Premios Nacionales: José Maza, María Teresa Ruiz, Mónica Rubio y Guido Garay.

    Humberstone abrirá sus puertas.

    “El Día del Patrimonio refuerza un enfoque que articula pasado, presente y futuro, integrando lo material con lo inmaterial. Esta visión se expresa también en la incorporación de actividades innovadoras dentro de la programación, orientadas a ampliar la experiencia de quienes participan año a año y a abrir nuevas formas de vinculación con el patrimonio cultural”, señala Undurraga.

    En regiones, está la chance de ir a conocer el Museo Palacio Vergara (Valparaíso), en Punta Arenas el Parque del Estrecho: Fuerte Bulnes, mientras que en el Museo Naval y Marítimo de Iquique se realizará una representación de “Personajes Históricos del Combate Naval de Iquique 1879”. En Pozo Almonte se abrirán las puertas de las históricas Oficinas Salitreras Humberstone y Santa Laura, entre otros.

    En general, la edición de 2025 congregó 2.177.471 visitas presenciales y 1.400.474 virtuales, totalizando 3.557.945 personas, cifra que se espera superar este 2026.

    Al respecto, Undurraga señala que el Día del Patrimonio se ha consolidado como la principal fiesta cultural de Chile, “instancia en la que millones de personas a lo largo del país se reencuentran con sus historias, tradiciones y con aquellos espacios que conforman nuestra identidad”.

    “Más que una actividad centrada en edificios o monumentos constituye una experiencia ciudadana que promueve el encuentro entre las personas y el patrimonio, fortaleciendo el sentido de comunidad, pertenencia y participación”, sostiene.

    Más sobre:NacionalDía del PatrimonioJosé Antonio KastMinisterio de CulturaSábado 30Domingo 31Cerro CalánLa MonedaHumberstoneEscuela Militar

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