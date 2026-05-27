Moreira dice que AC contra Grau “enrarece el clima político” y defiende que megarreforma no puede “depender de un voto”

A través de su cuenta de red social X, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), mostró sus reparos al anuncio -por separado- de libertarios y republicanos de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA).

“La facultad de los diputados no está en discusión para presentar una acusación constitucional, pero el momento político es cuestionable, porque si había una evidencia tan sólida, debió presentarse con anterioridad, y no ad portas a una megarreforma, prioritaria, urgente que demanda el país”, escribió Moreira.

En esa línea, agregó: “Todo esto enrarece el ambiente político en momentos en que se requiere con urgencia sumar, no restar para aprobar la reforma que Chile tanto necesita”.

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Siguiendo con el tema de la reforma estrella de José Antonio Kast y su administración, el senador UDI también se mostró negativo a la idea de que el proyecto sea aprobado por “un voto” en la Cámara Alta, escenario que se ha instalado últimamente en Palacio.

Así lo expuso, por ejemplo, el senador y presidente de republicanos, Arturo Squella, este martes en radio Duna. “Si es que se gana por un voto, feliz igual”, señaló al ser consultado por la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional".

Frente a este contexto, Moreira publicó en X: “Espero que el proyecto pueda ser aprobado con una votación mayoritaria de al menos tres votos. No podemos depender de uno, que además puede ser visto como una presión indebida al gobierno, sentando un precedente peligroso, nefasto, para las próximas iniciativas legislativas que debe impulsar el gobierno”.