Un 90% agotado: la UC traslada casi 2.000 hinchas en su visita a Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores.

Los hinchas de la UC casi agotaron los boletos disponibles para La Bombonera. Universidad Católica enfrenta a Boca Juniors en la definición del grupo de la Copa Libertadores y tanto la venta general como los cupos gestionados a través de agencias de viajes tienen escasa disponibilidad.

La UC contará con la Tribuna Tercera Sur del estadio xeneize, sector destinado para la parcialidad visitante. El cuadro xeneize otorgó 2.000 entradas para hinchas cruzados en Buenos Aires, la misma cantidad que tuvieron los transandinos en el Claro Arena. Según supo El Deportivo, se han vendido 1.800 tickets.

La demanda por entradas se produjo durante los días posteriores al triunfo de Católica sobre Barcelona de Guayaquil, resultado que dejó al equipo chileno dependiendo de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Exteriores de La Bombonera. AGUSTIN MARCARIAN

En lo deportivo, el escenario para el conjunto de Daniel Garnero es claro. Si la UC empata o derrota a Boca Juniors, avanzará directamente a los octavos de final y además terminará en el primer lugar del grupo. En caso de perder en La Bombonera, el equipo nacional quedará pendiente de lo que ocurra en el otro partido de la zona entre Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil, que se disputará en Brasil en el mismo horario.

Una victoria de Cruzeiro, combinada con una derrota de la UC en Buenos Aires, dejará eliminado al cuadro chileno de la Copa Libertadores y lo enviará a disputar la Copa Sudamericana. En cambio, si el conjunto brasileño empata o pierde ante Barcelona, Católica avanzará a octavos incluso cayendo frente a Boca.

“Tenemos que ganar. Nosotros jugamos a ganar. Vamos a ir a plantear los partidos con los recaudos de enfrentar a un gran equipo, pero nosotros tenemos con qué poder hacerles daño. Iremos a ganar”, señaló Garnero.

Postura que también refrendó el volante Jimmy Martínez, uno de los puntos altos en esta campaña de Libertadores. “No vamos a salir a empatar, siempre aspiramos a ganar y es lo que vamos a hacer el jueves”, advirtió. “El jueves vamos a tener todo en contra, pero somos 11 contra 11 y vamos a hacer lo mismo que en Brasil y Ecuador para poder clasificar (...) Si nos vamos a estar preocupando de los árbitros, nos complicaremos solos. Vamos con un plan de juego a buscar la clasificación”, sentenció Martínez.

Con ese panorama, la presencia de cerca de 2.000 simpatizantes de Católica en Buenos Aires asoma como uno de los desplazamientos más masivos del club precordillerano en competencias internacionales. La organización del encuentro contempla un operativo de ingreso con tres horas de anticipación al duelo para los hinchas visitantes.

El compromiso entre Boca Juniors y Universidad Católica se disputará este jueves en La Bombonera, a las 20.30 horas de Chile.