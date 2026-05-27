Una de sus peores temporadas en Europa: los números que reflejan el complejo año de Alexis Sánchez en el Sevilla.

El sábado, en Galicia, se terminó la temporada para Alexis Sánchez. El Sevilla finalizó LaLiga con una derrota en la casa del Celta de Vigo, pero con la misión cumplida de asegurar la permanencia en Primera División, que se timbró en la penúltima fecha. Fue como una suerte de fin de ciclo en el equipo andaluz. Por una parte, se concluye un torneo para el olvido, donde el objetivo primordial fue mantener la categoría. En una vereda paralela está la renovación que se augura para la institución, por el posible cambio de propiedad (en un proyecto donde está involucrado Sergio Ramos).

Por primera vez en su carrera, el Niño Maravilla enfrentó lo que significa pelear por no descender. Para un equipo de rica historia y tradición como el Sevilla, era una mochila demasiado pesada. Y para alguien que ha convivido en la elite internacional, considerado como un “animal competitivo” y que ha pasado por elencos poderosos de España, Inglaterra, Italia y Francia, era una presión tan nueva como estresante.

En el marco de una campaña 2025-2026 compleja desde lo deportivo, porque mayoritariamente tuvo un rol secundario, sus actuaciones en el cierre de LaLiga hicieron cambiar, en algo, la perspectiva de la prensa española. “Honor a un hombre que vino para lo que hizo, ayudar al Sevilla a conseguir la permanencia”, destacó el medio hispano El Desmarque. También recibió alabanzas del técnico Luis García Plaza, resaltando sus participaciones, entrando desde el banquillo.

Sánchez en un duelo del Sevilla. Foto: @alexis_officia1

Los datos duros no son lo suficientemente favorables para Sánchez, haciendo un balance de su temporada, en las postrimerías de su carrera en el fútbol de primer orden. En efecto, fue una de las más discretas que ha tenido en el Viejo Continente. Jugó un total de 30 partidos (28 en el campeonato español y dos en la Copa del Rey). Considerando que el equipo sevillano disputó 41 encuentros en todo el curso, Alexis participó en el 68,3% de los duelos del equipo. Sin embargo, en la treintena de juegos que tuvo, solo fue titular en 12, equivalente al 39,3%. No alcanzó al 40% de titularidades.

Alcanzó un total de 1.405 minutos disputados, entre las dos competencias (1.305 en LaLiga y 100 en la Copa del Rey). Hizo cuatro goles y dos asistencias. En la Primera División española llegó a las 42 anotaciones. Igualó el registro de Fabián Orellana como el segundo chileno más goleador en la competencia, pero no logró superarlo y así ser el único escolta de Iván Zamorano, quien posee el récord (98).

Las últimas tres temporadas exhiben el declive que ha tenido Alexis Sánchez, en el sentido de no tener preponderancia en los equipos donde jugó. El ejemplo más nítido de esto fue en el curso anterior, cuando volvió al Udinese. Jugó apenas 14 partidos, no anotó, no asistió y apenas superó la barrera de los 500 minutos jugados (484′). Mientras que en la 2023-2024, en el Inter de Milán, completó 1139′ en 33 partidos. En esa campaña pudo disputar la Champions League, a lo menos.

El incierto futuro de Alexis Sánchez

Como ha sido una tónica en las recientes campañas, a estas alturas del año empiezan las versiones sobre su siguiente destino. Todo apunta a que dejará de vestir la camiseta rojiblanca y cambiará de aires nuevamente. El próximo 30 de junio finaliza, formalmente, el vínculo de Alexis Sánchez con el Sevilla.

El Deportivo dio a conocer hace días que no está en los planes del jugador renovar con la institución. Ahora, siendo padre de una bebé, las decisiones del goleador histórico de la Roja tienen como prioridad el factor familiar. Considerando esto, su representante Fernando Felicevich viajó el pasado jueves 14 hacia Andalucía para empezar a definir el futuro de su representado, quien en diciembre próximo cumplirá 38 años.

¿Cuál será la próxima camiseta del atacante chileno? Mientras en Brasil aseguran que está siendo tentado por Internacional de Porto Alegre, en Universidad de Chile se ilusionan con la posibilidad de que retorne al país y firme por el equipo de sus amores, para darle un plus al festejo del centenario del club laico en 2027. Para ponerle más sazón a esto último, el Olympique de Marsella saludó en sus redes a la U por su 99º aniversario con una foto de Alexis durante su época en Francia. ¿Señales?