Israel anuncia la muerte del nuevo líder del brazo militar de Hamas en un bombardeo contra el norte de Gaza

Las autoridades de Israel han confirmado este miércoles la muerte del nuevo líder del brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Mohamed Odé, en un bombardeo ejecutado el martes contra la ciudad de Gaza, una semana después de ser nombrado para el cargo tras el asesinato de su predecesor, Ezeldín Hadad, en otro ataque contra el enclave.

El Ejército y el Shin Bet -el servicio de Inteligencia interior de Israel- han indicado en un comunicado conjunto que Odé fue “eliminado” en el bombardeo, en el que “fueron atacados varios edificios en el corazón de la ciudad de Gaza que le servían de refugio”, un ataque perpetrado a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Así, han explicado que el bombardeo fue ejecutado “tras meses de vigilancia a nivel de Inteligencia destinados a detectar sus movimientos y los de sus asesores en la organización”, al tiempo que ha reseñado que “un apartamento cercano que pertenece a un terrorista de Hamás que participó en los ataques del 7 de octubre (de 2023) y que era parte del círculo de asesores de Odé fue igualmente atacado”.

“Odé era el jefe del brazo militar de Hamás -las Brigadas Ezeldín al Qasam- desde hace dos semanas, tras el asesinato de Hadad”, han recalcado, antes de incidir en que “durante los últimos años, fue el jefe del organismo de Inteligencia de Hamás, cargo por el que fue responsable de la planificación y designación de objetivos durante los ataques terroristas de Hamás en la masacre del 7 de octubre”.

“Asimismo, Odé estuvo implicado durante la guerra -en referencia a la ofensiva lanzada contra Gaza en respuesta a los ataques- en la dirección de numerosos ataques terroristas y encabezó los esfuerzos para recopilar y analizar información de Inteligencia para preparar planes terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los ciudadanos del Estado de Israel”, han sostenido.

En este sentido, han hecho hincapié en que “Odé era uno de los últimos comandantes de alto rango del ala militar de Hamás que supervisó la planificación y ejecución de la masacre del 7 de octubre y la gestión de los combates contra las FDI”, por lo que han argumentado que “su eliminación representa un golpe significativo a los esfuerzos de reconstrucción de Hamás”.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha señalado en un mensaje en redes sociales que Odé “se reunirá con sus cómplices en la profundidad del infierno” y ha destacado que es el cuarto líder del brazo militar de Hamás asesinado desde el 7 de octubre de 2023. Previamente, Israel mató a Yahya Sinwar -en octubre de 2024-, Mohamed Sinwar -en mayo de 2025- y a Hadad.