Incendio afecta al menos a ocho locales comerciales en San Antonio

Un incendio estructural afecta este sábado al menos ocho locales comerciales en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, según informó la Dirección Regional de Senapred.

La emergencia se concentra en la intersección de las calles Pedro Montt con Arturo Prat, en un sector céntrico de la comuna. Producto del siniestro, se realizó la evacuación preventiva de 25 personas desde una residencial colindante al incendio.

Senapred informó además que existen desvíos de tránsito en el sector, con el objetivo de facilitar el desplazamiento y trabajo de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajan voluntarios de Bomberos de San Antonio, Melipilla, Casablanca y Valparaíso, además de Carabineros, personal de la empresa Chilquinta y equipos municipales.

El municipio también dispuso apoyo con dos camiones aljibe para colaborar en las labores de control de la emergencia.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que habrían originado el incendio.