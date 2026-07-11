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    Seguridad, familia y un “Estado al servicio de las personas”: las definiciones de republicanos en su Consejo General

    Según Squella, la llegada de Kast a La Moneda representa uno de los pasos más importantes del proyecto republicano, pero no constituye el término de su labor política.

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    Javiera Ortiz
    Seguridad, familia y un “Estado al servicio de las personas”: las definiciones de republicanos en su Consejo General

    En el marco del Consejo General del Partido Republicano, instancia en la que participó el Presidente José Antonio Kast, el presidente de la colectividad, Arturo Squella, definió las directrices del “inicio de una nueva etapa de consolidación política”, la que orientarán a respaldar al gobierno y fortalecer su estructura interna.

    El dirigente de republicanos planteó que el partido debe avanzar hacia la consolidación institucional de su proyecto político. “No nacimos para administrar lo mismo de siempre, ni para hacer un partido más. Nacimos bajo la convicción de que Chile necesita un giro”, afirmó Squella.

    Según el timonel de republicanos, aquel giro inicio tras el estallido social cuando un grupo “tomó la firme decisión de trabajar con valentía y determinación para reencauzar el camino de un país que con el paso de los años fue avanzando hacia donde la izquierda quiso dirigirnos sin mayor contrapeso”, agregó.

    Según Squella, la llegada de Kast a La Moneda representa uno de los pasos más importantes del proyecto republicano, pero no constituye el término de su labor política.

    “Así como la descomposición social se enmarca en un proceso, su recuperación también se entiende dentro de otro proceso que se construye en el tiempo (...) Las elecciones del año 2025 son la manifestación pública mayoritaria de que los chilenos quieren hacer ese giro con nosotros”, sostuvo.

    Seguridad, familia y un “Estado al servicio de las personas”: las definiciones de republicanos en su Consejo General

    En la misma línea que el discurso del Presidente, Squella llamó a la militancia a controlar la “ansiedad” por la velocidad de los cambios y respaldó una estrategia política de gradualidad, la responsabilidad y el cuidado de las relaciones con los demás partidos que forman parte del Gobierno.

    “Un elemento fundamental para que los resultados sean permanentes en el tiempo es hacer las cosas bien (...) Tomar decisiones a sabiendas del daño futuro por un rédito presente no solo es irresponsable, sino también inmoral”, enfatizó.

    “Actuar bien implica actuar con inteligencia, y parte de esa inteligencia se traduce en comprender que no todo puede ocurrir de inmediato (...) Es más seguro, para que las transformaciones permanezcan en el tiempo, dar los pasos convenciendo a tus aliados con buenas razones que imponerlas por la fuerza”, explicó.

    En esa misma línea, el timonel apuntó que, a pesar de que el Presidente sea fundador de la colectividad, republicanos debe “reconocer” que no controla por sí solo el Ejecutivo ni las decisiones gubernamentales.

    “No es hacer las cosas bien creer que el Gobierno y las decisiones que se toman en él nos pertenecen o dependen exclusivamente de nosotros. Tenemos que entender que somos un partido más. Sin ninguna duda, el más importante que conforma el Gobierno, pero un partido que necesita de los demás”, explicó.

    Ejes prioritarios de republicanos

    El dirigente identificó, en tanto, tres principios centrales del proyecto republicano: un Estado al servicio de las personas, la protección de la familia y la seguridad.

    Squella respaldó la austeridad estatal con reducción estructural de ministerios y la reducción de parlamentarios a 120 diputados. “El Estado está al servicio de la persona y no al revés (...) En el legislativo a estas alturas, es claro que un congreso con menos parlamentarios es más eficiente para tomar buenas decisiones en representación de los chilenos”, apuntó.

    “Parte importante del legado que nuestro gobierno debe dejar para el futuro es pasar de un Estado que en la práctica ejercía como obstaculizador de la iniciativa de las personas para convertirse en un verdadero promotor de las actividades de la sociedad civil”, sostuvo el timonel.

    Seguridad, familia y un “Estado al servicio de las personas”: las definiciones de republicanos en su Consejo General Andres Pina

    En seguridad, Squella insistió en una reforma constitucional que refuerce el deber estatal de proteger a la población frente al crimen organizado. “No hacer los cambios necesarios para enfrentar al crimen con toda la fuerza del Estado nos deja a nosotros en falta”, sostuvo.

    Por su parte, el secretario general del partido, Vicente Bruna, afirmó que la colectividad entra en una fase de “consolidación del proyecto”, luego de participar en ocho procesos electorales y alcanzar representación municipal, regional, parlamentaria y presidencial.

    Bruna anunció el fortalecimiento de las directivas regionales, el relanzamiento de la juventud republicana y la búsqueda anticipada de candidatos municipales. También confirmó que el partido seguirá apoyando al gobierno en seguridad, crecimiento económico y políticas sociales.

    Según Bruna, el objetivo de republicanos es construir una agenda para las próximas décadas, con la familia como “núcleo y motor de la sociedad (...) La verdadera consolidación de un proyecto ocurre cuando sus ideas comienzan a formar parte de la cultura del país”, concluyó.

    Seguridad, familia y un “Estado al servicio de las personas”: las definiciones de republicanos en su Consejo General Andres Pina

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