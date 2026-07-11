Zelenski urge a sus aliados acelerar acuerdos de defensa antibalística tras nuevo ataque ruso contra Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió este sábado a sus aliados acelerar los acuerdos de defensa antibalística luego de un nuevo ataque nocturno ruso que combinó el lanzamiento de 121 drones y 12 misiles contra distintos puntos del país.

El mandatario ucraniano sostuvo que la ofensiva volvió a evidenciar las limitaciones de Kiev para interceptar proyectiles balísticos, después de que las defensas aéreas lograran neutralizar la mayoría de los blancos, pero no los misiles de ese tipo.

“Esperamos que nuestros socios cumplan sus promesas en relación con los paquetes de ayuda acordados en la cumbre de la OTAN para ayudar a proteger a nuestra población. Debemos avanzar lo más rápidamente posible en los acuerdos de licencia para los Patriot y en el proyecto europeo conjunto de defensa antibalística. En estos momentos, la máxima prioridad para todas nuestras instituciones es hacer que esto sea una realidad”, escribió Zelenski en X.

Eleven people, including a child, have been injured in Kyiv during last night's Russian attack. Civilian infrastructure was hit even before the air raid alert was issued. Emergency crews are working at the sites of the strikes – apartment buildings, offices, and a theological… pic.twitter.com/52C74SIS2x — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2026

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó desde las 18.00 horas del viernes seis misiles balísticos Iskander-M/S-400 desde la región rusa de Briansk, cuatro misiles aéreos guiados Kh-59/69 desde el espacio aéreo de Crimea y dos misiles antirradar Kh-31 desde aguas del mar Negro.

A ese arsenal se sumaron 121 drones de ataque y de simulación, entre ellos modelos Shahed, Gerbera, Italmas y réplicas Parodia, lanzados desde regiones rusas como Kursk, Mílerovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk, además de zonas ocupadas de Donetsk y puntos de Crimea.

Misiles balísticos no fueron interceptados

Hasta las 08.30 horas del sábado, la defensa aérea ucraniana informó que logró derribar o neutralizar dos misiles guiados Kh-59/69 y 111 drones en el norte, sur y este del país.

Sin embargo, Zelenski reconoció que los misiles balísticos no pudieron ser interceptados. “Nuestros defensores lograron derribar la mayoría de los objetivos, pero no los balísticos”, señaló.

Zelenski urge a sus aliados acelerar acuerdos de defensa antibalística tras nuevo ataque ruso contra Ucrania. Imagen referencial.

De acuerdo con el parte militar, se registraron impactos de misiles balísticos, de dos misiles aéreos guiados y de siete drones de ataque en 11 localizaciones, además de la caída de fragmentos de aparatos derribados en otros tres puntos. La Fuerza Aérea agregó que aún se verificaba la información sobre los dos misiles antirradar.

El ataque dejó al menos 11 personas heridas en Kiev, entre ellas un niño, según denunció Zelenski. El presidente ucraniano agregó que incluso antes de que se emitiera la alerta aérea ya se habían registrado impactos contra infraestructura civil.

En la capital resultaron dañados edificios residenciales, oficinas y un seminario teológico. También continuaban las labores de desescombro en las regiones de Odesa, Sumi, Járkov y Cherníguiv.