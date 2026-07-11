Al menos 15 turistas indios murieron este sábado luego de que una lancha rápida volcara cerca de la isla de Phu Quoc, en el sur de Vietnam, según reportaron medios locales citados por agencias internacionales.

Phu Quoc es uno de los principales destinos turísticos de Vietnam, conocido por sus playas e islas cercanas, donde son habituales las excursiones en lancha para visitantes extranjeros.

La embarcación transportaba a 32 turistas indios y cuatro tripulantes cuando se produjo el accidente, ocurrido cerca de la isla Hon May Rut Ngoai, a poca distancia de la costa.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió alrededor de las 13.00 horas locales, cuando la lancha se dirigía hacia el puerto de An Thoi. Tras el volcamiento, todos los ocupantes cayeron al mar.

Al menos 15 turistas indios mueren tras volcar lancha en Vietnam

Las labores de rescate permitieron salvar con vida a 21 personas, mientras que los equipos de emergencia recuperaron los cuerpos de las víctimas fatales. Según el reporte, entre los fallecidos hay 13 hombres y dos mujeres.

Las condiciones adversas en la zona, marcadas por fuerte oleaje y vientos inusuales, dificultaron las tareas de auxilio. Embarcaciones turísticas cercanas también participaron en el rescate de los sobrevivientes.

La Embajada de India en Hanói informó que se encuentra coordinando asistencia para los familiares de las víctimas, mientras que las autoridades vietnamitas iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente.