Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación. En la imagen, Jared Kushner.

Un empresario radicado en Miami que vendió terrenos para un resort de lujo en Albania, respaldado por una firma vinculada a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump , es investigado por la fiscalía albanesa por presunta falsificación de escrituras, lavado de dinero y narcotráfico.

Se trata de Artur Shehu, quien en abril vendió una franja de costa albanesa destinada al proyecto turístico a Albania Land Development, empresa perteneciente a los desarrolladores de Sazan Real Estate Development y otros inversionistas. Según documentos revisados por Reuters, la fiscalía sostiene que existen sospechas razonables de que los activos fueron adquiridos mediante documentos falsificados.

Los fondos de la operación, estimados en cerca de 110 millones de euros, fueron congelados por orden de los fiscales en una cuenta notarial, lo que impide que Shehu reciba el dinero de la venta.

La defensa del empresario negó las acusaciones. Su abogado, Kujtim Cakrani, aseguró que “nada de lo que se ha alegado respecto del carácter de Artur Shehu es cierto” y sostuvo que su representado “no es narcotraficante ni falsificador de documentos de propiedad”.

Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación. En la imagen, Jared Kushner. SHEREEN TALAAT

Los antecedentes forman parte de una investigación de la Estructura Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado de Albania, conocida como SPAK, que acusa a Shehu y a sus asociados de traficar cocaína sudamericana hacia puertos europeos y lavar fondos mediante inversiones inmobiliarias.

El caso suma un nuevo obstáculo para un proyecto que ya enfrenta protestas por su eventual impacto ambiental. El resort está previsto en una zona de playas, bosques y humedales donde habitan tortugas marinas y flamencos, en el área protegida de Vjosa-Narta, cerca de Vlora.

Vecinos de la localidad de Zvernec también han impugnado en tribunales la propiedad de los terrenos vendidos por Shehu. Algunos residentes aseguran contar con títulos y registros tributarios que demostrarían que son los dueños legítimos del área donde se proyecta el complejo turístico.

Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación. En la imagen, protestas por venta de terrenos.

Reuters precisó que los documentos judiciales no acusan de irregularidades a Jared Kushner, a Sazan Real Estate Development, a Albania Land Development ni a otros inversionistas del proyecto. La agencia tampoco encontró indicios de que los compradores supieran de las sospechas contra Shehu al momento de adquirir los terrenos.

Un portavoz de Sazan Real Estate Development afirmó que la compañía sigue creyendo que las adquisiciones de terrenos se realizaron legalmente y de acuerdo con los procedimientos aplicables. El Gobierno de Albania, por su parte, sostuvo que no intervendrá en transacciones privadas, aunque aseguró que el proyecto avanza conforme a la legislación albanesa y europea.