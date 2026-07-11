Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

Apple presentó una demanda contra OpenAI el viernes 10 de julio en un tribunal federal de California. La acción judicial acusa a la empresa dirigida por Sam Altman y a dos exintegrantes de Apple de orquestar una campaña para sustraer secretos comerciales vinculados al desarrollo de dispositivos .

El caso evidencia el deterioro de la relación comercial que ambas firmas establecieron en 2024 para integrar ChatGPT en los sistemas operativos de Apple, según detalles revelados por The New York Times y The Wall Street Journal.

En el documento legal, la empresa fabricante del iPhone sostiene que OpenAI estructuró su nueva división de productos físicos utilizando conocimiento obtenido de manera ilegal .

Los ejecutivos apuntados en la acción judicial

Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

La demanda identifica a dos exfuncionarios clave. El primero es Tang Yew Tan, quien fue vicepresidente de diseño de productos en Apple y hoy ejerce como jefe de hardware en OpenAI, donde lidera los esfuerzos de los creadores de ChatGPT para desarrollar sus propios dispositivos, una iniciativa estratégica crucial para que la empresa pueda llegar a los consumidores directamente, en lugar de hacerlo a través de dispositivos de otras compañías, como el iPhone de Apple.

Tan trabajó 24 años en Apple, donde colaboró ​​estrechamente con Jony Ive, exjefe de diseño industrial de Apple. Tan dejó Apple para unirse a io Products, la startup de dispositivos de IA de Ive.

El año pasado, OpenAI adquirió io Products en una operación valorada en 6.500 millones de dólares. El movimiento refuerza la apuesta por expandirse más allá del software hacia el hardware. Ive, sin embargo, no figura entre los demandados.

El segundo es Chang Liu, un exingeniero eléctrico de sistemas. Según los expedientes presentados en la corte, Liu retuvo el computador que le entregó Apple tras el término de su contrato laboral.

La demanda detalla que el ingeniero aprovechó una vulnerabilidad de autenticación en la red corporativa para descargar archivos confidenciales sobre tecnologías, procesos y productos no lanzados al mercado , cuando ya formaba parte del equipo de OpenAI.

Las acusaciones contra Tan se centran en el manejo de proveedores y las prácticas de reclutamiento. Apple asegura que el actual jefe de hardware de OpenAI solicitó a candidatos que aún trabajaban en Apple llevar piezas reales de dispositivos a sus entrevistas de trabajo para sesiones de evaluación.

Además, el texto afirma que Tan envió a su correo personal información interna sobre la cadena de suministro semanas antes de presentar su renuncia .

Proveedores y procesos patentados

Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware Lucas Jackson

El conflicto abarca el uso indebido de recursos industriales. La demanda expone que OpenAI logró que uno de los socios exclusivos de diseño industrial de Apple aplicara un proceso de acabado de metales en sus dispositivos.

Según la denuncia, el proveedor realizó el trabajo bajo la creencia errónea de que OpenAI contaba con la autorización de Apple.

A través de esta demanda, la empresa de Cupertino solicita al tribunal una orden judicial preliminar para impedir que los acusados utilicen su información confidencial y exigir la devolución de su propiedad intelectual .

A través de un comunicado OpenAI rechazó las acusaciones. “No nos interesan los secretos comerciales de otras empresas”, declaró el vocero Drew Pusateri. “Seguimos centrados en desarrollar tecnología innovadora que empodere a las personas en todo el mundo”, agregó.

El New York Times demandó a OpenAI por un presunto robo de otra índole, acusando a la empresa tecnológica a finales de 2023 de utilizar su contenido sin autorización para crear y entrenar sus productos de IA. El Times y otros editores solicitaron esta semana a un juez federal que impusiera sanciones a OpenAI, alegando que la empresa había ocultado pruebas durante el proceso judicial.