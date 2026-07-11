No solo se busca al goleador: la apretada lucha por el Balón de Oro del Mundial

El Mundial 2026 se ha caracterizado, entre tantas otras cosas, por tener en la cresta de la ola a los grandes nombres de esta competencia. Quienes llegaron al torneo con el rótulo de figuras han hecho honor a ese estatus y han dotado al certamen de una lucha paralela por ser el máximo goleador. De la misma manera, promete ser tanto o más férrea la disputa por convertirse en el mejor de los mejores.

Desde Argentina 1978 que se entrega el galardón del Balón de Oro, Plata y Bronce para los más destacados de cada Mundial. En esa edición, el argentino Mario Alberto Kempes fue condecorado como el primer ganador del Balón de Oro como el mejor futbolista del torneo. ¿Es un requisito fundamental ser campeón para obtener el cetro? Los antecedentes indican que no. De las 12 ocasiones en las cuales se entregó este premio, en siete no lo recibió un ganador de la Copa del Mundo.

El primero fue el italiano Salvatore Schillaci, en 1990, siendo que el campeón de ese año fue Alemania. Luego sucedió con el brasileño Ronaldo en Francia 98. El alemán Oliver Kahn fue premiado con el Balón de Oro de Corea-Japón 2002, siendo subcampeón (perdió la final con Brasil). Así también sucedió con Zinedine Zidane en 2006. Tampoco fue campeón Diego Forlán en Sudáfrica 2010, ni Luka Modric en 2018. De los últimos siete Mundiales, solo en Qatar 2022 el galardón fue para un campeón: Lionel Messi. El propio astro argentino también fue el receptor del cetro habiendo perdido una final (en Brasil 2014).

El Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA es el encargado de elegir y entregar el Balón de Oro de cada Copa del Mundo. Este panel, compuesto por expertos, entrenadores y exjugadores, evalúa el desempeño durante todo el campeonato para seleccionar al ganador. El resultado puede servir como indicador para proyectar al Balón de Oro que otorga la revista France Football, el premio individual más importante en el fútbol internacional. Esa ceremonia se llevará a cabo el 26 de octubre y este año no será en París, sino que en Londres.

Al ser año de Mundial, esa competencia tiende a mover la aguja. En 2018 lo ganó Luka Modric, por ejemplo. Pero también hay casos opuestos. En 2014, año en el cual Alemania fue campeón, el Balón de Oro fue para Cristiano Ronaldo, mientras que Messi fue segundo en la votación. Quizás, la disparidad más cuestionada (hasta el día de hoy) fue lo acontecido en 2010. Como España fue campeón en Sudáfrica, todo apuntaba a que Andrés Iniesta o Xavi Hernández corrían con ventaja. Sin embargo, el ganador fue Messi.

¿Quiénes son los aspirantes a quedarse con el Balón de Oro del Mundial 2026?

Lionel Messi

El último baile está siendo efectivo para el rosarino. A los 39 años, Messi sigue siendo el faro de la selección argentina. Si bien en Qatar 2022 brilló y fue el guía de la Albiceleste para alcanzar su tercera estrella, aquel equipo de Lionel Scaloni tenía una construcción más coral, donde el colectivo era más que alguna individualidad (por más que fuera omnipresente). Cuatro años después, la Argentina del Mundial de Norteamérica ha vuelto a ser Messi-dependiente. Tanto en la fase grupal como en las eliminatorias ante Cabo Verde y Egipto, la presencia de la Pulga resultó absolutamente fundamental.

Lionel Messi. Foto: Xinhua Chen Yichen

En los cinco partidos de su seleccionado, Messi le marcó tres a Argelia, dos a Austria, uno a Jordania, uno a Cabo Verde y uno a Egipto. De los 14 tantos que lleva Argentina en el certamen, el 57,14% le pertenecen al jugador del Inter Miami. Teniendo, eventualmente, tres partidos más por delante, Messi ya tiene más goles que su total en Qatar (7). Con sus ocho aciertos, ya hubiese ganado el título de goleador en 17 de las 22 ediciones anteriores del campeonato del mundo.

El nivel de Messi ha generado un océano de alabanzas, tanto de sus compañeros como de los rivales. “Leo es un ejemplo para nosotros. Como él insiste tras las adversidades, siempre mostró esa valentía. Es un gran ejemplo para nosotros y todos los argentinos”, dijo Enzo Fernández, quien le dedicó una carta al rosarino cuando se retiró de la selección en 2016, tras perder la final de la Copa América Centenario con Chile. “Es su último Mundial y es nuestro guía. Nosotros tratamos de acompañarlo y dar lo mejor siempre”, emitió Lautaro Martínez.

Hasta Lamine Yamal dijo, en el diario Mundo Deportivo, que “ha sido increíble hasta ahora. Todos sabemos quién es Messi, pero nadie esperaba este nivel en el Mundial. Estoy feliz por él”. El brasileño Rivaldo también se rindió ante el 10 albiceleste. “Hablar de Lionel Messi es llover sobre mojado. A los 39 años, disputando su sexto Mundial, sigue mostrando la misma pasión por la camiseta de Argentina: festeja, lucha, llora y, una vez más, resulta decisivo”, expuso en su Instagram el campeón del mundo en 2002.

Kylian Mbappé

Se trata de la tercera Copa del Mundo consecutiva donde el futbolista del Real Madrid es protagonista. En los seis partidos de Francia en este Mundial ha sido influyente en el marcador, sea anotando o asistiendo. Pero la virtud de Kylian Mbappé es que también ha mostrado otras cualidades. Ante Paraguay se hizo cargo del juego brusco guaraní y de las provocaciones. Exhibió su lado más “sudamericano”. Con 37,6 km/h, alcanzó la mayor velocidad en el torneo hasta antes del inicio de cuartos. Ante Marruecos, en Boston, se convirtió en el primer jugador en estar involucrado en 100 goles con Les Bleus (64 tantos y 36 asistencias).

Foto: Xinhua/Chen Yichen. Chen Yichen

Francia ya aseguró jugar dos partidos más (semifinal y final o tercer lugar). El delantero de raíces africanas igualó el total de goles que hizo en Qatar, pero tiene mejor promedio anotador por partido. Si hace cuatro años fue de 1,14 por encuentro, ahora es de 1,33. Tiene el mejor indicador en el ítem de “goles esperados” (xG) del torneo: 5.35. Ha participado en 11 goles en este Mundial (ocho aciertos y tres asistencias). Es lo máximo realizado por un jugador en una sola edición desde el registro del alemán Gerd Müller en 1970 (10 goles y tres asistencias).

No solo Messi es quien rompe récords. Mbappé tiene 20 partidos en Copas del Mundo, todos al mando del mismo entrenador (Didier Deschamps), convirtiéndose en el más joven en alcanzar esta cantidad de presencias con 27 años y 201 días. Y todo parece indicar que al virtuoso delantero le quedan un par de ediciones más por delante, donde seguirá derribando marcas. “No hay lugar para la autocomplacencia. Sabemos que solo hay una manera de relajarse, y es ganar. Aún queda mucho camino por recorrer. Sabemos que lo que nos espera es incluso más duro que lo que ya hemos superado, pero estamos preparados para afrontar cualquier cosa”, declaró luego del duelo del jueves.

Harry Kane

Es el diferencial de Inglaterra. Para muchos, se trata del mejor centrodelantero de la actualidad, porque combina juego y gol. La escuadra de los Tres Leones plantea parte importante de su juego ofensivo desde las bandas hacia el centro, para encontrar a Harry Kane, quien está en estado de gracia en esta Copa del Mundo.

Foto: XinHua. Xu Zijian

Salvo en el empate con Ghana, el atacante del Bayern Múnich siempre estuvo en el marcador: le convirtió dos a Croacia, uno a Panamá, dos a la República Democrática del Congo y uno a México. Particularmente en el duelo ante los africanos, en dieciseisavos, salió al rescate de su escuadra para remontar un marcador adverso en el último cuarto de hora. Contra México, siendo visitantes en el Estadio Azteca, dio una importante muestra de carácter.

“Sin duda es uno de mis partidos favoritos con la camiseta de Inglaterra. Superamos muchas adversidades durante el partido. Peleamos de la forma en que lo hicimos, pusimos el cuerpo, hubo compañeros cubriendo cada centímetro del campo. Fue increíble formar parte de algo así”, dijo Kane a través de un video. En la batalla del domingo pasado llegó a quedar sin voz.

En Norteamérica, el ex Tottenham se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en Mundiales. Al día de hoy, suma 14 anotaciones. Así, terminó desplazando a una leyenda como Gary Lineker, que se quedó en 10. Este registro le permite ser el tercer futbolista activo con más goles en Copas del Mundo, por detrás de Messi y Mbappé. “Harry está en un estado increíble, tanto física como mentalmente. Tiene muchas ganas de llegar hasta el final en este Mundial y no se conforma, lo que demuestra su carácter y determinación”, manifestó su técnico Thomas Tuchel.

Erling Haaland

Antes de clasificar a Norteamérica 2026, el último Mundial que disputó Noruega fue Francia 1998. Erling Haaland no había nacido. Siendo juvenil, logró un récord que parece imbatible: hizo nueve goles en un histórico 12-0 a Honduras, por la Copa del Mundo Sub 20 de 2019. Siete años después, ha vuelto a deslumbrar y a exhibir su eficacia frente al arco rival, pero ahora en un escenario mucho más grande.

Foto: Xinhua/Huang Zongzhi. Huang Zongzhi

Lo suyo no es la generación de juego, es la concreción. La selección nórdica, que enfrentará a Inglaterra en cuartos, se concentra en que el balón le llegue a Haaland lo más cerca de la portería rival. El delantero prácticamente no participa en la elaboración de los vikingos, sin embargo, cuenta con la paciencia suficiente para sacar provecho de los momentos justos. El trabajo del goleador suele ser así. Contra Brasil, el fin de semana, marcó diferencias en el último tramo del partido. Aquello fue suficiente para inclinar la balanza hacia su selección.

“Es un jugador excepcional. De hecho, creo que está muy infravalorado en cuanto a su capacidad para retener el balón. No lo cambiaría por nadie”, declaró el entrenador Stale Solbakken sobre el centrodelantero, quien ha convertido tres dobletes en lo que va de Mundial: a Irak y Senegal, en fase de grupos, y a Brasil, en octavos. Con siete anotaciones en cuatro juegos (no estuvo ante Francia), anota cada 51 minutos en el torneo.

De la mano del Androide, Noruega está haciendo la mejor Copa del Mundo de su historia. “Definitivamente no esperaba esto. Incluso antes del partido contra Brasil no lo imaginaba. Estar ahora en unos cuartos de final es algo bastante sorprendente, incluso para mí”, declaró el 9 escandinavo en la previa al choque con los ingleses.

¿Hay más candidatos? Los franceses Ousmane Dembélé y Michael Olise; el inglés Jude Bellingham y el español Rodri Hernández también han hecho mérito para ser considerados. El próximo 19 de julio se develará el misterio.