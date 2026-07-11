SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Constanza Hube: “La UDI tiene que tener una identidad propia, clara y fuera de lo que sería Chile Vamos”

    La diputada y líder de la generación de recambio en el partido afirma que por estos días el eje central de su partido tiene que ser la unidad interna y el afianzamiento de una identidad propia en el oficialismo.

    Juan Andrés QuezadaPor 
    Juan Andrés Quezada
    Constanza Hube, diputada UDI. Foto: Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

    Muy al estilo mundialista, decenas de fotografías estilo stickers adornan el camino al segundo piso de la sede de la UDI, en calle Suecia. En ellas aparecen de medio cuerpo -con nombres y cargos- los parlamentarios, alcaldes, cores, concejales y gobernadores del partido.

    Entre las más de 500 imágenes de las autoridades electas de la colectividad se encuentra la abogada y profesora de Derecho Constitucional Constanza Hube (40), que en estos más de cuatro meses como diputada se ha erigido como una de las líderes de la llamada generación de recambio del gremialismo.

    Su nombre, incluso, ha sido mencionado por varios militantes en las últimas semanas para competirle a su par, Jorge Alessandri, por la presidencia de la colectividad.

    “Me siento muy honrada de que haya dirigentes que crean que puedo ser un buen nombre para dirigir el partido en el que he militado muchos años y me identifica plenamente”, señala Hube.

    Pero inmediatamente precisa que, a su juicio, “el eje central en la UDI hoy no pasa por una competencia interna, sino más bien por la unidad del partido”.

    “Todavía queda harto tiempo para que se realicen elecciones (previstas para enero de 2027) o finalmente se inscriba una lista que pueda ser de consenso. Yo voy a estar por cualquier proyecto político que ponga por delante la identidad de la UDI, por sobre cuoteos o personalismos”, agrega.

    ¿Qué le pareció el acuerdo entre su par Jorge Alessandri y Pablo Longueira?

    Me parece bueno que Pablo Longueira haya declinado su candidatura en favor de Jorge Alessandri, quien ha tenido un muy buen posicionamiento político a nivel nacional -como presidente de la Cámara de Diputados- y quien se identifica plenamente con una UDI con una identidad propia, clara y fuera de lo que sería Chile Vamos.

    ¿Por qué fuera de Chile Vamos?

    Porque, lamentablemente, hemos tenido que pagar muchos costos por el hecho de pertenecer a una coalición que ya no existe, pero que muchos siguen hablando por nosotros, entre ellos, dirigentes de Renovación Nacional.

    ¿Es partidaria de una nueva coalición más amplia, junto a republicanos, como lo han propuesto varios dirigentes?

    Creo que, en la práctica, hoy no es necesario establecer por escrito, ante notario, una nueva coalición, ni tampoco tener un hito fundacional. Sí creo que debe existir un marco mínimo de coordinación y reglas entre los partidos que hoy están apoyando proyectos importantes del gobierno. Libertarios, por ejemplo, que no es parte del oficialismo, votó a favor de escuelas protegidas y del proyecto de reconstrucción. Entonces, al final del día, igual hay una coalición de facto en aquellos temas que son relevantes, al menos, en términos legislativos.

    De no haber competencia, ¿la generación de recambio, o sub 40, que usted representa, busca integrar la nueva directiva?

    De todas maneras. Para las generaciones nuevas es importante tener presencia en la directiva. Ahora, eso no pasa tanto por tener tantos cupos en la directiva, sino más bien, pasa por influir en un proyecto político interno que, como te dije, tenga su propia identidad, que sea un partido granítico, predecible y confiable, que es lo que nuestros militantes nos piden y nuestros electores esperan de nosotros.

    El haber aparecido el lunes liderando un grupo de trabajo en su partido sobre políticas de empleo se interpretó como una señal de apoyo de la actual dirigencia hacia usted.

    Así se interpretó, pero la verdad es que es más simple. La directiva, que lideran Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, me pidió encabezarlo, porque soy parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara y hoy estamos en una situación de emergencia laboral.

    ¿Y la presencia de Evelyn Matthei en esta comisión tuvo como objetivo “traerla de vuelta a la UDI”, donde incomodaban sus críticas al gobierno?

    Ahí también hubo dobles lecturas. La UDI convocó a los exministros del Trabajo del sector, por eso estaba Camila Merino. Nicolás Monckeberg y Patricio Melero no pudieron asistir. También se convocó a exautoridades de Hacienda y Economía, porque el desempleo es un tema que tiene que ver con el crecimiento, con atraer mayor inversión y subir la productividad. Por eso el proyecto de reconstrucción o reactivación económica es tan importante.

    ¿La espera de la megarreforma está ralentizando la creación de nuevos empleo?

    De todas maneras, y espero que su aprobación no pase de julio.

    ¿Aunque sea por un voto?

    Sí, aunque sea por un voto. Lo importante para nosotros es que el proyecto no se desnaturalice y, en ese sentido, fueron las críticas que hicimos a la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

    Hube: “Voy a estar por cualquier proyecto político que ponga por delante la identidad de la UDI, por sobre cuoteos o personalismos”. Pablo Vásquez R.

    “La UDI siempre tendrá la expectativa de contar con un candidato presidencial”

    ¿Usted ve a Longueira como un dirigente crítico del gobierno de Kast?

    Le he escuchado críticas al gobierno y, a mi juicio, estas no colaboran con el ambiente al interior del oficialismo. Las críticas muchas veces están, porque no se está haciendo todo perfecto, pero se deben hacer en privado. El objetivo político es que al gobierno le vaya bien y ojalá traspasar la banda presidencial a alguien de nuestro sector.

    ¿Del sector suyo (UDI, RN y Evópoli), del P. Republicano, Libertarios?

    La UDI siempre tendrá la expectativa de contar con un candidato presidencial propio, pero para eso están las primarias, y lo importante es tener acuerdos políticos y electorales y aprender un poco de los errores del pasado.

    Más sobre:PolíticaConstanza HubeLa Tercera PMUDILongueiraAlessandri

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025

    Lo más leído

    1.
    El tránsito de Trinidad Steinert tras dejar La Moneda

    El tránsito de Trinidad Steinert tras dejar La Moneda

    2.
    Los intensos pasos de Bachelet para transformarse en la favorita en su carrera por la ONU

    Los intensos pasos de Bachelet para transformarse en la favorita en su carrera por la ONU

    3.
    Senador Araya (PPD) se baja del acuerdo con el gobierno pese a retiro de rebaja del impuesto corporativo al 22%

    Senador Araya (PPD) se baja del acuerdo con el gobierno pese a retiro de rebaja del impuesto corporativo al 22%

    4.
    Gobierno de Kast, Boric y más: mundo político lamenta fallecimiento de histórico falangista Enrique Krauss

    Gobierno de Kast, Boric y más: mundo político lamenta fallecimiento de histórico falangista Enrique Krauss

    5.
    “Ministro tramposo”: Senadores de oposición arremeten contra Quiroz tras polémica por impuesto corporativo de la megarreforma

    “Ministro tramposo”: Senadores de oposición arremeten contra Quiroz tras polémica por impuesto corporativo de la megarreforma

    6.
    Quiroz desiste de rebaja del impuesto corporativo al 22% para “privilegiar” acuerdo con el PPD

    Quiroz desiste de rebaja del impuesto corporativo al 22% para “privilegiar” acuerdo con el PPD

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 11 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 11 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas
    Chile

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025
    Negocios

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025

    La construcción es menos optimista sobre el futuro inmediato que el ministro de Hacienda

    Hugo Villagrán, otro imputado en el caso Primus: “Este caso dio un giro de 180 grados en mi vida profesional”

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya
    El Deportivo

    Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya

    Se hizo viral: la razón del hincha noruego para negarse a remar en las celebraciones que comanda Erling Haaland

    La particular historia entre Erling Haaland y Jude Bellingham que marca el duelo entre Noruega e Inglaterra en el Mundial

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026
    Cultura y entretención

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026

    Catherine Lacey: “Valoro profundamente la experiencia de leer un libro real, de papel”

    The Rolling Stones: la leyenda desafía al adiós y no deja morir al rock & roll

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos
    Mundo

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos

    Hasan Hasanovich, sobreviviente de Srebrenica: “Lo que ocurrió es una mancha negra en la conciencia de la sociedad holandesa”

    Trump asegura que hay “mil misiles listos” para atacar “inmediatamente” si Teherán cumple su “amenaza” de matarlo

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas
    Paula

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy