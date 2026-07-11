Constanza Hube: “La UDI tiene que tener una identidad propia, clara y fuera de lo que sería Chile Vamos”

Muy al estilo mundialista, decenas de fotografías estilo stickers adornan el camino al segundo piso de la sede de la UDI, en calle Suecia. En ellas aparecen de medio cuerpo -con nombres y cargos- los parlamentarios, alcaldes, cores, concejales y gobernadores del partido.

Entre las más de 500 imágenes de las autoridades electas de la colectividad se encuentra la abogada y profesora de Derecho Constitucional Constanza Hube (40), que en estos más de cuatro meses como diputada se ha erigido como una de las líderes de la llamada generación de recambio del gremialismo.

Su nombre, incluso, ha sido mencionado por varios militantes en las últimas semanas para competirle a su par, Jorge Alessandri, por la presidencia de la colectividad.

“Me siento muy honrada de que haya dirigentes que crean que puedo ser un buen nombre para dirigir el partido en el que he militado muchos años y me identifica plenamente”, señala Hube.

Pero inmediatamente precisa que, a su juicio, “el eje central en la UDI hoy no pasa por una competencia interna, sino más bien por la unidad del partido”.

“Todavía queda harto tiempo para que se realicen elecciones (previstas para enero de 2027) o finalmente se inscriba una lista que pueda ser de consenso. Yo voy a estar por cualquier proyecto político que ponga por delante la identidad de la UDI, por sobre cuoteos o personalismos”, agrega.

¿Qué le pareció el acuerdo entre su par Jorge Alessandri y Pablo Longueira?

Me parece bueno que Pablo Longueira haya declinado su candidatura en favor de Jorge Alessandri, quien ha tenido un muy buen posicionamiento político a nivel nacional -como presidente de la Cámara de Diputados- y quien se identifica plenamente con una UDI con una identidad propia, clara y fuera de lo que sería Chile Vamos.

¿Por qué fuera de Chile Vamos?

Porque, lamentablemente, hemos tenido que pagar muchos costos por el hecho de pertenecer a una coalición que ya no existe, pero que muchos siguen hablando por nosotros, entre ellos, dirigentes de Renovación Nacional.

¿Es partidaria de una nueva coalición más amplia, junto a republicanos, como lo han propuesto varios dirigentes?

Creo que, en la práctica, hoy no es necesario establecer por escrito, ante notario, una nueva coalición, ni tampoco tener un hito fundacional. Sí creo que debe existir un marco mínimo de coordinación y reglas entre los partidos que hoy están apoyando proyectos importantes del gobierno. Libertarios, por ejemplo, que no es parte del oficialismo, votó a favor de escuelas protegidas y del proyecto de reconstrucción. Entonces, al final del día, igual hay una coalición de facto en aquellos temas que son relevantes, al menos, en términos legislativos.

De no haber competencia, ¿la generación de recambio, o sub 40, que usted representa, busca integrar la nueva directiva?

De todas maneras. Para las generaciones nuevas es importante tener presencia en la directiva. Ahora, eso no pasa tanto por tener tantos cupos en la directiva, sino más bien, pasa por influir en un proyecto político interno que, como te dije, tenga su propia identidad, que sea un partido granítico, predecible y confiable, que es lo que nuestros militantes nos piden y nuestros electores esperan de nosotros.

El haber aparecido el lunes liderando un grupo de trabajo en su partido sobre políticas de empleo se interpretó como una señal de apoyo de la actual dirigencia hacia usted.

Así se interpretó, pero la verdad es que es más simple. La directiva, que lideran Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, me pidió encabezarlo, porque soy parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara y hoy estamos en una situación de emergencia laboral.

¿Y la presencia de Evelyn Matthei en esta comisión tuvo como objetivo “traerla de vuelta a la UDI”, donde incomodaban sus críticas al gobierno?

Ahí también hubo dobles lecturas. La UDI convocó a los exministros del Trabajo del sector, por eso estaba Camila Merino. Nicolás Monckeberg y Patricio Melero no pudieron asistir. También se convocó a exautoridades de Hacienda y Economía, porque el desempleo es un tema que tiene que ver con el crecimiento, con atraer mayor inversión y subir la productividad. Por eso el proyecto de reconstrucción o reactivación económica es tan importante.

¿La espera de la megarreforma está ralentizando la creación de nuevos empleo?

De todas maneras, y espero que su aprobación no pase de julio.

¿Aunque sea por un voto?

Sí, aunque sea por un voto. Lo importante para nosotros es que el proyecto no se desnaturalice y, en ese sentido, fueron las críticas que hicimos a la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

Hube: “Voy a estar por cualquier proyecto político que ponga por delante la identidad de la UDI, por sobre cuoteos o personalismos”. Pablo Vásquez R.

“La UDI siempre tendrá la expectativa de contar con un candidato presidencial”

¿Usted ve a Longueira como un dirigente crítico del gobierno de Kast?

Le he escuchado críticas al gobierno y, a mi juicio, estas no colaboran con el ambiente al interior del oficialismo. Las críticas muchas veces están, porque no se está haciendo todo perfecto, pero se deben hacer en privado. El objetivo político es que al gobierno le vaya bien y ojalá traspasar la banda presidencial a alguien de nuestro sector.

¿Del sector suyo (UDI, RN y Evópoli), del P. Republicano, Libertarios?

La UDI siempre tendrá la expectativa de contar con un candidato presidencial propio, pero para eso están las primarias, y lo importante es tener acuerdos políticos y electorales y aprender un poco de los errores del pasado.