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    Trump asegura que hay “mil misiles listos” para atacar “inmediatamente” si Teherán cumple su “amenaza” de matarlo

    El presidente estadounidense aseguró además que su Ejército está “dispuesto y capacitado (...) para diezmar y destruir por completo todas las áreas de Irán” en caso de que las autoridades de la República Islámica concreten sus advertencias.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Joyce N. Boghosian

    El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este viernes que cuenta con proyectiles listos para atacar Irán en caso de que las autoridades de la República Islámica cumplan con sus “advertencias” y atenten contra la vida del mandatario

    Esto en medio de la renovada tensión donde Teherán acusó a Washington de “violar” el acuerdo preliminar para poner fin al conflicto en Medio Oriente alcanzado entre ambos países el pasado 17 de junio.

    Mil misiles están listos y preparados para atacar la República Islámica de Irán, y miles más se lanzarán inmediatamente si el Gobierno iraní cumple su amenaza, pronunciada en muchos rincones del mundo, de asesinar, o intentar asesinar, al actual Presidente de los Estados Unidos de América, en este caso, ¡a mí!!“, aseveró el mandatario en redes sociales.

    En su publicación en Truth Social, Trump también afirmó que “ya se han dado las órdenes” pertinentes para que así sea y garantizó que el Ejército estadounidense no solo está listo para actuar, sino que además está “dispuesto y capacitado (...) para diezmar y destruir por completo todas las áreas de Irán”.

    Este imperativo, agregó el inquilino de la Casa Blanca, tendrá vigencia “durante un año, con posibilidad de prórroga”.

    La advertencia de Trump llega un día después de que se revelara que Israel compartió con EE.UU. información de inteligencia que indicaba que Irán había ideado recientemente un nuevo plan para asesinar a jefe de Estado norteamericano, de acuerdo a dos fuentes que hablaron con CNN.

    El miércoles, en tanto, el mismo líder republicano ya se había referido al tema, comentando con los periodistas que “quieren eliminar al líder de Estados Unidos, es decir, a mí”, mientras en Irán las multitudes que asistieron al funeral del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, pedían su muerte.

    A lo que se suma que en los últimos días las tensiones entre Washington y Teherán se intensificaran, con un intercambio de amenazas y ataques entre ambas partes, mientras el mandatario estadounidense dio por terminada la tregua de 60 días con Teherán.

    Como parte de esto se cuentan las acusaciones del ministro de Relaciones Exteriores irán, Abbas Araqchi, quien hoy dijo que al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había “violado” el memorando de entendimiento estadounidense-iraní de mediados de junio. Una infracción, subrayó, “que sigue a otras violaciones y errores por parte de Estados Unidos.

    En concreto, el canciller iraní aludió al incumplimiento del párrafo 9 del citado texto, que señala que, “a la espera de un acuerdo definitivo”, EE.UU. e Irán se comprometen a “mantener el status quo” de la República Islámica, por lo que la Casa Blanca “no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región”.

    Su crítica llegó después de que el gobierno estadounidense incluyera en su lista de sanciones a Ali Ansari, al considerarlo un “patrocinador clave” del nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojataba Jamenei, pese a que el mencionado artículo 9 del preacuerdo limita la capacidad de Washington de bloquear financieramente a Teherán.

    Más sobre:Donald TrumpIránAmenaza de muerteMisilesEjércitoEstados UnidosMundo

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