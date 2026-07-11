Funcionarios de EE.UU. afirman que el estrecho de Ormuz pronto será declarado abierto a todo el tráfico

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM.

Este viernes altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos declararon que esperaban que Irán emitiera en los próximos días una declaración pública dando a conocer que el estrecho de Ormuz está abierto y que las fuerzas iraníes cesarán los disparos contra los barcos que transitan por ese crucial paso marítimo.

De acuerdo a The New York Times, las fuentes de la Casa Blanca se negaron a especificar las consecuencias para Teherán si no emite dicha declaración pública, pero, en términos generales, advirtieron que EE.UU. podría tomar medidas adicionales.

“Si no adoptan esa postura, entonces no será un buen día para ellos” , dijo uno de los funcionarios, añadiendo que su país espera que Irán adopte dicha posición sobre el estrecho tras una reunión celebrada el sábado entre el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y su homólogo omaní, Badr al-Busaidi, como consignó CNN.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, describieron los ataques de esta semana contra buques en el estrecho como perpetrados por una “parte descarriada” del sistema iraní que trabajaba para socavar el memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán el mes pasado.

🚨Iran told U.S. officials the firing on ships in the Strait of Hormuz was from an “errant part of their system” attempting to undermine the deal between the U.S. and Iran, according to a senior U.S. official. — Libbey Dean (@LibbeyDean_) July 10, 2026

En una conversación de 30 minutos, estos detallaron que las ofensivas con drones contra barcos que transitaban por la vía en el golfo Pérsico habían sido perpetrados por unidades disidentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

De acuerdo a The New York Times, la Administración Trump percibe una lucha de poder en curso en Teherán entre los moderados, que apoyan la diplomacia con EE.UU., y los intransigentes, que se oponen al acuerdo firmado en Versalles en junio.

Uno de los funcionarios que habló con los periodistas afirmó que Irán admitió en comunicaciones con Washington que las ofensivas contra buques mercantes habían sido un error. “Volvieron a la mesa de negociaciones y admitieron que se habían equivocado” , apuntó.

De la misma forma, las fuentes confirmaron que el Ejecutivo estadounidense planeaba continuar negociando un acuerdo más amplio y permanente sobre el futuro del programa nuclear iraní, y que respondería militarmente a cualquier otro ataque en el estrecho.

Solo unas horas antes, Trump publicó un mensaje en Truth Social diciendo que las negociaciones continuarían, pero que la tregua entre Irán y EE.UU. había terminado.