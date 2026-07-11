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    Política

    Quiroz descarta improvisación en megarreforma y niega “trampa” en negociación con el PPD

    El ministro de Hacienda aseguró que el cambio en la tasa del impuesto corporativo respondió a un "malentendido" con los senadores del PPD y afirmó que el Ejecutivo optó por mantener el 23% para honrar el acuerdo alcanzado sobre la invariabilidad tributaria.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 10 de Julio del 2026. La Comisión de Hacienda del Senado continúa la tramitación del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, en la imagen: Rojo Edwards junto a Jorge Quiroz Ministro de hacienda. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió este viernes la decisión del gobierno de retirar la indicación que rebajaba el impuesto corporativo desde el 23% al 22%, luego de las críticas del comité de senadores del PPD, y descartó que el Ejecutivo haya actuado de mala fe durante la negociación de la megarreforma.

    Las declaraciones del secretario de Estado se produjeron al término de la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, instancia en la que la tramitación del proyecto se extendió por cerca de siete horas y donde el cambio en la tasa del impuesto corporativo tensionó el acuerdo que el gobierno había alcanzado previamente con los senadores del PPD.

    En ese contexto, Quiroz aseguró que el Ejecutivo decidió dar pie atrás para preservar el entendimiento alcanzado con la colectividad.

    “Nosotros hemos reafirmado nuestra buena fe y hemos mantenido conversaciones con algunos senadores del PPD durante la tarde, reafirmándoles e yendo incluso más allá, porque ambas partes entendimos una parte del acuerdo distinta”, sostuvo.

    En esa línea, agregó que “yo quise reafirmar, en un signo de buena fe, el entendimiento que ellos tenían, así que estamos esperando que ellos terminen de meditarlo”.

    “Aquí no hay una trampa”

    Consultado por las declaraciones del senador Pedro Araya (PPD), quien acusó una “trampa” en la estrategia de negociación del Ejecutivo, Quiroz rechazó esa interpretación y atribuyó el conflicto a un malentendido sobre el contenido del acuerdo.

    “Aquí no hay una trampa, aquí hubo un entendimiento distinto de un detalle que no está mencionado en el acuerdo. Sencillamente se hablaba de 1,5 puntos porcentuales adicionales. Yo, de hecho, había hablado del 22% antes de ese acuerdo, pero entiendo el malentendido”, afirmó.

    En esa línea, explicó que precisamente para despejar cualquier duda sobre la voluntad del Ejecutivo “hemos decidido mantener el 23% y no ir por el 22%”.

    Frente a las críticas por los cambios introducidos durante la tramitación del proyecto, el titular de Hacienda descartó improvisación.

    “No hay ninguna improvisación. Lo que pasa es que este es un proceso donde se ha ido dando el diálogo con más antecedentes. Hemos siempre estado buscando competitividad tributaria”, sostuvo.

    Asimismo, insistió en que el gobierno optó por respetar la interpretación del PPD respecto del acuerdo sobre invariabilidad tributaria.

    “Valoramos mucho el acuerdo de invariabilidad, creo que es central y, por lo tanto, hemos reiterado a los senadores del PPD que, admitiendo que teníamos un entendimiento distinto, dando muestra de buena fe estamos adhiriendo a la interpretación que tenían ellos”, señaló.

    Pese a ello, Quiroz sostuvo que la decisión de restablecer la tasa en 23% fue una determinación del Ejecutivo.

    “Yo no necesito la venia de los senadores del PPD para volver al 23%”, afirmó.

    El ministro agregó que “si ellos habían entendido que el acuerdo era con 23%, y si ese era el entendimiento y eso significaba que ellos se pudieran distanciar, entonces yo vuelvo al 23%”.

    Finalmente, enfatizó que el gobierno no considera que haya cometido un error al retirar la indicación.

    “No nos arrepentimos de nada en esta materia. No nos arrepentimos de haber vuelto al 23%, porque es la señal de buena fe”, afirmó.

    Más allá de la controversia, Quiroz calificó como positiva la jornada legislativa y destacó que la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad una indicación impulsada por los senadores Rodolfo Carter, Diego Ibáñez y Renzo Trisotti, que crea un crédito tributario para empleadores que deban enfrentar enfermedades catastróficas de sus trabajadores o familiares. Además, adelantó que el próximo lunes continuará la discusión de la invariabilidad tributaria y de las normas sobre permisos y materias ambientales.

    Más sobre:MegarreformaSenadoJorge QuirozComisión de HaciendaPPDgobierno

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