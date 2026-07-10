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    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Algunos establecimientos dieron a conocer los descuentos que aplican durante este 10 de julio.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy. Foto referencial GUTOMACEDO

    Este viernes llega acompañado de una especial celebración culinaria, de la mano de una nueva edición del Día de la Pizza en Chile.

    Si pareciera que este año ya se conmemoró a este plato es porque a inicios de 2026 tuvo otra versión, donde el 9 de febrero se encuentra marcado en el calendario con un nombre ligeramente diferente, como el Día Internacional de la Pizza.

    En esa línea, entrando en este segundo semestre se repite la jornada dedicada a la querida receta de origen italiano, festejo que se ha extendido en el último tiempo.

    Es por lo anterior que varias cadenas que operan a nivel nacional han anunciado sus promociones válidas para este 10 de julio. Revisa a continuación el detalle.

    Little Caesars

    Durante este 10 de julio se ofrece la promoción de una Pizza Pepperoni + Classic Cheese + Crazy Combo por $12.500.

    Papa Johns

    La cadena celebra este viernes con descuentos y el especial anuncio de la segunda pizza familiar a $1.000.

    Under Pizza

    Hasta este viernes se pueden encontrar las pizzas familiares en variedad Pepperoni, Napolitana y Doble Queso por $4.990.

    Además, durante este 10 de julio se sortea una mes de pizza cada hora. La promoción es válida solo por compras presenciales hasta las 17:00 horas.

    Melt Pizzas

    La marca se encuentra celebrando la semana de la pizza hasta el 12 de julio, con promociones que llegan al 50% de descuento.

    Los pedidos se pueden realizar a través de la aplicación en el meltpizzas.com.


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