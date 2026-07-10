Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS. Foto: referencial.

A principios de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el número de nuevos casos de cáncer prácticamente se duplicará de aquí a 2050, según las estimaciones previstas .

De acuerdo a un nuevo informe del organismo, actualmente, la enfermedad cobra más de 26.000 vidas cada día.

Con unas cifras anuales estimadas de 20,6 millones de nuevos casos y cerca de 10 millones de defunciones, el cáncer sigue siendo la segunda causa de fallecimiento a nivel mundial, después de las enfermedades cardiovasculares.

Si no se adoptan medidas urgentes para revertir esta situación, se espera que el número anual de casos aumente hasta una cifra cercana a los 35 millones para 2050 .

El informe sobre la situación mundial del cáncer en 2026 fue elaborado por la OMS, en colaboración con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC).

Se trata de un análisis de los avances realizados en áreas como el compromiso político, la prevención del cáncer y la inversión en tratamientos.

Desde la OMS aseguran que el informe también “pone de manifiesto que persisten las desigualdades, cada vez más pronunciadas, en el acceso a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados paliativos , lo que deja a millones de personas sin los servicios que necesitan”.

Un ejemplo de ello, según el análisis, es que mientras en los países de ingreso alto el 87% de las mujeres con cáncer de mama siguen con vida cinco años después del diagnóstico, en los países de ingreso bajo solo lo hacen alrededor del 42%.

Menos de uno de cada tres países incluye actualmente la atención oncológica en sus paquetes de cobertura universal de salud , alerta el reporte.

El director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró: “El cáncer es una enfermedad profundamente personal que nos afecta a casi todos. No obstante, que una persona sobreviva al cáncer no debería depender jamás del lugar de nacimiento ni de sus ingresos”.

“Las inequidades que se recogen en este informe no son inevitables; son consecuencia de las decisiones, y pueden revertirse mediante medidas más vigorosas y unificadas”.

Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS. Foto: referencial.

Qué dice el informe de la OMS sobre el cáncer

La carga del cáncer varía considerablemente entre las distintas regiones del mundo.

Según datos incluidos en el informe, en 2024, Asia representó el mayor porcentaje, con más de la mitad de los fallecimientos por cáncer (56,6%).

De acuerdo a la OMS, aquello se explica, en parte, por el gran número de habitantes de la región.

Europa, aunque solamente representa alrededor del 9% de la población mundial, concentró el 20% de las defunciones.

Muchos países de África y algunas zonas de Asia presentan una menor incidencia, pero una mortalidad desproporcionadamente alta, advierte la OMS.

El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo .

Los cánceres de pulmón, de próstata y colorrectal se encuentran entre los más comunes en hombres, mientras que los cánceres de mama, de pulmón y colorrectal representan un porcentaje importante de la carga del cáncer entre las mujeres.

Prácticamente cuatro de cada diez casos de cáncer en todo el mundo están relacionados con factores de riesgo prevenibles , especialmente infecciones ­—como el virus de los papilomas humanos (VPH), las hepatitis B y C, helicobacter pylori—, el alcohol, el consumo de tabaco, un índice de masa corporal elevado y la falta de actividad física.

Aquello pone de relieve el rol fundamental que tiene la prevención.

La directora del CIIC, la Dra. Elisabete Weiderpass, manifestó: “Aunque estamos viendo un descenso en las tasas de algunos cánceres en los países que han implementado políticas de prevención, los avances han sido demasiado lentos” .

“El perfil del cáncer está evolucionando, y cada vez influyen más el aumento de las tasas de obesidad, la inactividad física, unas dietas poco saludables y la contaminación atmosférica . La prevención del cáncer debe seguir siendo una prioridad política”.

La primera encuesta de la OMS a personas afectadas por cáncer reveló que al menos el 45% de los entrevistados experimenta dificultades financieras, más de la mitad hablan de problemas de salud mental y prácticamente todos los cuidadores hacen referencia a tensiones, como servicios no remunerados y el aislamiento social.

La superviviente de cáncer infantil y una de las responsables del sondeo, Clarissa Schilstra, subrayó que “el cáncer no es solo un diagnóstico médico: tiene consecuencias profundas y por un periodo indefinido en todos los aspectos de la vida de una persona, así como en la de su familia”.

“Instamos a los responsables de la formulación de políticas a que se involucren de manera decidida con las personas afectadas por el cáncer. Al expresar nuestra experiencia vivida, podemos orientar unas soluciones más equitativas y efectivas para proteger y promover la vida y el bienestar de las futuras generaciones”.

Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS. Foto: referencial.

Qué recomendaciones y cambios estratégicos plantea la OMS para combatir el cáncer

La institución asegura que su informe representa “una oportunidad importante para que las iniciativas en la esfera del control del cáncer giren en torno a las personas afectadas por esta enfermedad”.

“Hace un llamamiento a gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil, instituciones académicas, el sector privado y la OMS para que trabajen juntos con miras a diseñar un enfoque holístico y centrado en la persona para prestar cuidados a las personas y las familias afectadas por el cáncer”.

Con el objetivo de apoyar dicha visión, planteó tres cambios estratégicos para su implementación “en todos los países y comunidades” :

Mejores capacidades: Integrar el control del cáncer en la cobertura universal de salud e invertir en capital humano para la prevención y el control del cáncer.

Mejores protecciones: Situar a las personas con experiencia vivida en el centro de los sistemas oncológicos, fortaleciendo al mismo tiempo la protección social.

Mejor valor: Alinear la investigación y la innovación con las necesidades en materia de salud pública y garantizar, en la esfera de la atención, el acceso en igualdad de condiciones a unos avances basados en su valor.

Junto con ello, enumeró siete recomendaciones . A grandes rasgos, se trata de las siguientes:

Integrar el control del cáncer en el fortalecimiento del sistema de salud y la Cobertura Universal de Salud (CUS), utilizando los Programas Nacionales de Control del Cáncer (PNCC) como catalizadores de la acción estratégica.

Fortalecer las capacidades del sistema de salud para la prestación integral e integrada de servicios oncológicos.

Incluir a las personas con experiencia vivida en todas las decisiones relacionadas con el cáncer.

Mejorar la promoción de la salud a nivel comunitario en materia de cáncer y fortalecer las protecciones sociales.

Promover la alineación y la transparencia en los datos mundiales sobre el cáncer.

Unificar la agenda oncológica en torno a soluciones integrales y equitativas basadas en el sistema.

Alinear la investigación y la innovación con las prioridades de salud pública y las necesidades de servicios de los países de ingresos bajos y medianos.