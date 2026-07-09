Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

Para quienes crecieron en la década de los noventa jugando Super Nintendo -la icónica consola de 16 bits de Nintendo lanzada originalmente a comienzos de los 90-, los cartuchos físicos representan algo más que nostalgia de plástico.

Son archivos de cientos de horas invertidas en títulos como Donkey Kong Country, Super Mario World o The Legend of Zelda: A Link to the Past.

El desafío técnico que enfrenta toda esa generación de jugadores es el paso del tiempo. Las pilas internas que mantienen vivas las partidas guardadas en esos juegos están agotándose inexorablemente. Cuando la batería muere, el archivo desaparece para siempre .

Ese es el problema central que aborda la compañía Epilogue con su nuevo SN Operator.

Cómo funciona SN Operator de Epilogue

Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

Se trata de un dispositivo compacto que funciona como un puente entre el hardware de hace tres décadas y los computadores modernos.

Con un valor de 60 dólares y una conexión USB-C, el aparato lee cartuchos originales de Super Nintendo (también de Super Famicom) para respaldar los datos en formato digital.

A nivel estético, el equipo opta por una carcasa transparente de policarbonato que deja a la vista su placa base.

Su funcionamiento es simple. Al conectar el hardware a un PC, Mac, entorno Linux o incluso a una Steam Deck, el usuario debe instalar la aplicación oficial llamada Playback. Desde esa interfaz, el sistema permite extraer la ROM del juego y clonar el archivo de guardado original .

Este paso técnico asegura la preservación. Cualquier persona puede extraer su partida de 1995, guardarla en su disco duro, reemplazar la pila de reloj gastada dentro del cartucho físico y luego volver a inyectar el archivo de guardado en el juego.

El dispositivo avanza más allá del respaldo de archivos, porque también permite jugar directamente desde el cartucho físico utilizando la pantalla del computador . Para lograr esto, Epilogue integró el emulador de código abierto bSNES en su software Playback.

La experiencia de uso incluye filtros visuales, opciones de escalado de imagen y compatibilidad con mandos actuales (como por ejemplo el DualSense de PlayStation 5) a través de Bluetooth.

El proceso resulta transparente para el jugador, ya que el sistema extrae temporalmente los datos a la memoria RAM para evitar tiempos de carga, devolviendo el progreso al cartucho físico al finalizar la sesión.

Piratería, disponibilidad y precios

Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

El SN Operator suma otras herramientas orientadas a los coleccionistas de juegos retro.

Una de las funciones más prácticas es su sistema de autenticación. A través de un análisis de la placa y los componentes electrónicos del juego insertado, el software cruza la información con una base de datos para certificar si el cartucho es original o una falsificación .

Frente al aumento de reproducciones en el mercado de segunda mano, esta opción entrega seguridad a quienes invierten dinero en títulos clásicos.

El apartado de software además integra conexión con RetroAchievements, una plataforma comunitaria que añade trofeos y logros modernos a los juegos antiguos . Esto invita a los usuarios a revisitar sus bibliotecas físicas para completar nuevos desafíos.

El SN Operator de Epilogue tiene un precio de 60 dólares, unos $55.900 CLP con venta a través del sitio de Epilogue.