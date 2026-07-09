AstraZeneca se derrumba en bolsa tras fracaso de ensayo clínico para fármaco cardíaco

Las acciones de AstraZeneca sufren una dura caída después que un ensayo clínico de fase avanzada para un medicamento contra una enfermedad cardíaca no lograra cumplir su objetivo.

Wainua, el medicamento que AstraZeneca estaba probando para determinar si podía ayudar a pacientes con una rara condición cardíaca, no alcanzó su objetivo principal de reducir muertes y emergencias cardíacas recurrentes durante 140 semanas, en comparación con un placebo, informó la farmacéutica en un comunicado.

En ese contexto, la acción de la compañía sufre una dura caída de 9,04% en la Bolsa de Londres, hasta las 13.000 libras. Con este resultado, la firma británica pasa a negativo en el año, con una caída acumulada de 5,56%.

El estudio examinó cómo el medicamento podía ayudar a pacientes con una condición cardíaca rara y potencialmente mortal, llamada miocardiopatía amiloide por transtiretina, o ATTR CM, cuando se agrega al plan de tratamiento actual de un paciente.

AstraZeneca confirmó que la licencia existente de Wainua no se ve afectada por los resultados de este ensayo. El fármaco ya está aprobado para tratar condiciones en que proteínas mal plegadas se acumulan y causan daño nervioso, y se comercializa en Europa bajo el nombre de Wainzua.

Este estudio examinó un tipo específico de la condición, en que las proteínas mal plegadas se acumulan en el músculo cardíaco, lo que lo endurece y dificulta el bombeo de sangre, derivando eventualmente en insuficiencia cardíaca. Se estima que cerca de 500 mil personas viven con esta condición.