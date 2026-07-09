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    Precio del petróleo se toma un respiro tras el fuerte salto provocado por los ataques de EE.UU. a Irán

    El crudo Brent, de referencia para Chile, cotizaba con una baja de 1,06%, aunque el WTI dio un giro y tras la baja mostrada en la madrugada empezó a subir nuevamente.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Petróleo sube tras discurso de Trump a la nación

    Los precios del petróleo cayeron este jueves, luego de haber repuntado tras los nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán, que reavivaron los temores por interrupciones en el suministro proveniente de Medio Oriente.

    El crudo Brent, de referencia para Chile, cotizaba con una baja de 1,06% a US$ 78,67 por barril. Esto borró las ganancias previas del contrato, que en la sesión anterior había cerrado con un alza de 5,4%, su mayor incremento diario desde el 4 de mayo.

    El WTI de Nueva York, con entrega en agosto, siguió los pasos del Brent, pero luego repuntó hasta los US$ 73,40 por barril. Se trata de un avance de 0,60%, de acuerdo a Tradingview.

    El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) señaló el miércoles que los nuevos ataques contra Irán fueron lanzados en respuesta a agresiones de Teherán contra naves comerciales en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, según reportó CNBC.

    Trump también había señalado más temprano ese día que ya no está interesado en negociar un acuerdo con Irán. Previamente, el mandatario había dicho que el cese al fuego entre Irán y Estados Unidos estaba “over” (“terminado”), luego de una nueva ola de ataques en Medio Oriente, consignó CNBC.

    Estrecho de Ormuz -

    Julius Baer dijo en una nota que la geopolítica es “un camino ventoso y lleno de baches”, razón por la cual dejar atrás un conflicto siempre viene acompañado de tropiezos.

    “Las renovadas hostilidades en Medio Oriente tienen a los mercados energéticos preguntándose si esto es un bache serio en el camino hacia la resolución del conflicto, o si se trata de un giro en U y una reescalada seria”, afirmó la entidad.

    Para la institución, hay varias observaciones clave que respaldan esta visión, argumentando que las hostilidades y los ataques en curso hasta ahora parecen focalizados, ya sea en infraestructura militar iraní a lo largo de la costa, o en bases militares estadounidenses en la región.

    “En los días y semanas recientes, volúmenes significativos de petróleo y gas natural han salido del Golfo, inclinando al mercado hacia un superávit. Estos suministros ayudan a resistir eventuales restricciones parciales de corto plazo”, afirmó.

    Para Saxo, el mercado vuelve a verse obligado a incorporar en los precios el riesgo de que nuevos ataques a la navegación, o un quiebre más amplio en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, retrasen la normalización de los flujos a través del estrecho de Ormuz.

    La firma agregó que, al ser uno de los pasos energéticos más importantes del mundo, incluso una interrupción acotada puede tener “un impacto desproporcionado en los precios spot” y en los costos de flete y el ánimo del mercado.

    Más sobre:Petróleo

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