Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra el perímetro de la central nuclear de Bushehr

Las autoridades de Irán han denunciado este jueves que el Ejército de Estados Unidos ha lanzado en las últimas horas un ataque contra el perímetro de la central nuclear de Bushehr, situada en la provincia homónima (sur), sin pronunciarse por ahora sobre posibles víctimas o daños materiales.

“En continuación de los ataques del enemigo estadounidense y la violación del acuerdo de alto el fuego, varios puntos de la provincia de Bushehr, incluido el perímetro de la central nuclear, fueron alcanzados esta tarde por proyectiles enemigos estadounidenses”, ha dicho el vicegobernador de Bushehr para Asuntos Políticos, Sociales y de Seguridad, Ehsan Yahanian, en declaraciones concedidas a la agencia de noticias ISNA.

Estados Unidos ha lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En respuesta a estos ataques, que han dejado al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.