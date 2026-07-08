SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa

    Lo que comenzó como una aventura fuera de su matrimonio hizo que María redescubriera una versión de sí misma que se sentía libre, atractiva y poderosa. Aunque la conexión entre ambos fue profunda e intensa, la relación amorosa no prosperó y terminó encontrando otro lugar: el de un cariño que sobrevivió al deseo.

    Por 
    María Torres

    Lo conocí a mediados del año 2024 en una aplicación de citas y con un objetivo plenamente sexual. Yo estaba casada y no era mi primer encuentro fuera del matrimonio, más bien ya llevaba varios meses en ese estado y él debía ser uno más, pero no lo fue.

    Él vivía solo, se había separado hace pocos meses, pero tenía una relación intensa con su ex, con reencuentros, discusiones, heridas y dolores profundos. Siempre supe su historia, me la contó tempranamente y él conocía la mía. Casada con 20 años de “familia feliz”, pero en una crisis post 40 en búsqueda de emociones y experiencias fugaces.

    Tuvimos una conexión maravillosa desde un comienzo, el sexo fluía con él como nunca lo fue con nadie, ni siquiera con mi marido en los mejores tiempos. Para mi él era un experto, sabía cómo moverse, cómo tocarme, cómo hacerme sentir exquisita. Con él me sentía libre por completo, mi cuerpo gozaba con cada encuentro y se sentía libre y poderoso.

    Tuvimos encuentros semanales por seis meses. Cada martes lo esperaba con ansías, y si bien no hablábamos el resto de los días, cuando nos encontrábamos lo hacíamos como si fuésemos una pareja. Tirábamos, conversábamos y regaloneábamos, pero como era de esperar se me fue de las manos. Mis semanas iniciaban los martes y mis pensamientos empezaron a girar en torno a eso que teníamos.

    Cuando estaba con él yo sentía que era otra persona, sentía que me doblegaba, tal vez por eso nunca sentí culpa de ser infiel. Era otra versión, me sentía sexy, luminosa, atractiva, y por sobre todo, poderosa. No era esa mujer normal, racional, con defectos e inseguridades de los restantes seis días de la semana. Él me hacía sentir de una forma que me encantaba y me parecía adictiva.

    A los meses colapsé, no pude más con esa dualidad, quería ser siempre la “yo sexy”, y no teniendo nada en mente, ninguna promesa de relación ni nada, me separé solo porque no fui capaz de continuar con esa dualidad. Ansiaba que ya no fuese solo un día a la semana, pero eso no ocurrió, él se alejó y yo también dejé que se alejara.

    Al poco tiempo de separada, consciente que la había cagado, que había dejado a mi familia por nada, volví a casa arrepentida. Pero él también volvió, reapareció como si nada hubiese pasado en esos meses, como si el tiempo volviese atrás y su rol de amante no se hubiese esfumado.

    Nos empezamos a ver periódicamente, pero no con la frecuencia de antes. Yo intentaba que no fuese tan seguido porque sentía que me enganchaba después de cada encuentro y tardaba unos días en despabilarme. Los meses pasaban y yo fluctuaba en un ir y venir, intentando alejarme infructuosamente.

    Cada vez que nos juntábamos mi felicidad partía desde la coordinación del encuentro y ese cúmulo de sensaciones ricas me duraba un par de días después. Pero las últimas veces esas sensaciones ricas post encuentro se empezaron a transformar en ansiedad y angustia por no saber cuándo lo volvería a ver, temía irracionalmente que esos encuentros ricos se acabasen.

    Hasta que, justo a dos años de habernos conocido, en uno más de nuestros encuentros, me contó contento que había vuelto a su casa con su familia, y mi miedo se hacía realidad.

    Siempre supe que él amaba a su ex y extrañaba la familia que había construido junto a ella, por eso cuando me dijo que había vuelto a su casa no me dolió, es más, sentí alegría porque sabía lo que eso significaba para él, pero no puedo desconocer que se me revolvió el estómago mientras me lo contaba, una sensación de guata y garganta apretada mezclada con una extraña felicidad.

    Ese día, luego de algunas horas de conversación de temas profundos y también triviales, nos recostamos en la cama a tomarnos un café, lo abracé y sentí cómo ya no era mío. Nunca lo fue, pero la ilusión se había desvanecido. Al final era un tema de expectativas lo que me hacía sufrir, esperar algo que no sería y que racionalmente lo sabía, pero en el fondo de mi corazón quería estar equivocada y vivía con esa esperanza.

    Tengo muy claro que él nunca saldrá de mi corazón y yo tampoco del de él, nos tenemos un cariño inmenso, siento que yo siempre estaré para él y él para mi, pero ahora ya no desde el plano sexual sino desde la amistad, esa amistad exquisita que logramos construir.

    Más sobre:Hablemos de AmorAmorPaula hablemos de amoramor propio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La reñida votación para elegir la presidencia del TC y el desconocido intento de Mera por suceder a Silva a partir de 2027

    CDE arremete contra senador Calisto con demanda civil para recuperar más de $ 105 millones por falsas asesorías

    La paradoja del Mineduc: proyecto que reabre la selección en el SAE cita informe que advierte riesgos de tomar esa opción

    RN respalda a presidenta del Senado tras críticas de diputados UDI por mesa de diálogo con la oposición por la megarreforma

    El adiós infinito de Elton John

    Roberto Bravo presenta un concierto gran tributo a Bach y Piazzolla en el Nescafé de las Artes

    Lo más leído

    1.
    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    2.
    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    3.
    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    4.
    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    5.
    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Los desvíos de tránsito en la Alameda para este jueves por el Juramento a la Bandera

    Los desvíos de tránsito en la Alameda para este jueves por el Juramento a la Bandera

    Los beneficios que pueden solicitar las personas que están cesantes durante julio

    Los beneficios que pueden solicitar las personas que están cesantes durante julio

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Migraciones activa protocolo excepcional para venezolanos que quieran retornar a su país con ayuda humanitaria por el terremoto
    Chile

    Migraciones activa protocolo excepcional para venezolanos que quieran retornar a su país con ayuda humanitaria por el terremoto

    La paradoja del Mineduc: proyecto que reabre la selección en el SAE cita informe que advierte riesgos de tomar esa opción

    La reñida votación para elegir la presidencia del TC y el desconocido intento de Mera por suceder a Silva a partir de 2027

    Sala de la Cámara despacha al Senado proyecto eléctrico del gobierno que busca evitar alza en las cuentas de la luz
    Negocios

    Sala de la Cámara despacha al Senado proyecto eléctrico del gobierno que busca evitar alza en las cuentas de la luz

    Apple amplía acuerdo con Broadcom por más de US$ 30.000 millones

    Megarreforma: Gobierno ingresa las indicaciones para reformular la Franqucia Tributaria del Sence

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    No se aburre: la senadora paraguaya Celeste Amarilla vuelve a atacar con todo a Kylian Mbappé
    El Deportivo

    No se aburre: la senadora paraguaya Celeste Amarilla vuelve a atacar con todo a Kylian Mbappé

    Didier Deschamps y la designación de jueces argentinos para su duelo de cuartos: “Mi rival es Marruecos, no el árbitro”

    Un gesto de Messi lo cambió todo: aciertos y pecados de una Argentina que se metió con épica en los cuartos del Mundial

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    El adiós infinito de Elton John
    Cultura y entretención

    El adiós infinito de Elton John

    Roberto Bravo presenta un concierto gran tributo a Bach y Piazzolla en el Nescafé de las Artes

    Orquesta Solístico inicia “conciertos de bolsillo” en GAM

    Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?
    Mundo

    Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    El presidente de Líbano viajará el 21 de julio a Estados Unidos para su primera reunión oficial con Trump

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa
    Paula

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa

    Budín de zanahoria y almendras

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente