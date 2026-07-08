Didier Deschamps y la designación de jueces argentinos para su duelo de cuartos: “Mi rival es Marruecos, no el árbitro”

Didier Deschamps anticipó el crucial duelo entre Francia y Marruecos. El técnico del conjunto galo encendió el enfrentamiento, que replica una de las semifinales de Qatar 2022, y envió un mensaje en referencia al arbitraje tras la victoria de Argentina sobre Egipto.

Fue consultado por fallas en el torneo pasado: “¿Errores arbitrales en 2022? Los únicos errores son los de los jugadores. En todos los partidos hay situaciones que pueden decantarse hacia un lado u otro. Y eso vuelve a ocurrir en este Mundial y las quejas dependen siempre de qué lado estás. Sí, en algunas situaciones se podría pitar falta. No se trata de una revancha, no se puede cambiar lo que ya ha pasado”, indicó.

Deschamps continuó con un análisis de Marruecos y el cambio respecto a 2022: “Nos hemos enfrentado a rivales difíciles. Hemos podido ganar algunos partidos con facilidad, pero nos hemos enfrentado a rivales muy fuertes. En cuartos de final, el nivel también aumenta. Tendremos que ser eficaces tanto en ataque como en defensa. Veremos qué equipo tiene más posesión. Es una cuestión de fuerza. El seleccionador marroquí está preparando su estrategia y yo también”, aseguró.

“Aunque haya habido un cambio de entrenador, siguen estando a la altura. Conocen bien a mis jugadores, pero mis jugadores también los conocen bien a ellos. Su equipo se conoce bien y quizá hayan introducido algunos ajustes en su juego”, complementó.

También se refirió a la designación del argentino Facundo Tello, que liderará un cuerpo arbitral transandino para los galos y africanos: “Confío plenamente en el trío arbitral. Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier (juez del duelo entre Argentina y Egipto) y sus asistentes. Mi rival es Marruecos, no el árbitro. Al contrario, él está ahí para hacer cumplir las reglas del juego de la forma más justa posible“, aseguró.

Por otra parte, Deschamps confirmó que la FIFA rechazó el recurso presentado por la amonestación a Michael Olise, todo después del caso Balogun: “Lo de la tarjeta amarilla no ha cambiado. Hemos recibido una notificación de la FIFA. En cuanto al partido, Marruecos no es lo mismo que Paraguay. Tienen muy buenos jugadores, es un equipo al que le gusta tener la posesión del balón y atacar. Tiene grandes cualidades”.

Finalmente, habló sobre los insultos racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla: “Kylian está bien a nivel mental. Es un chico muy fuerte mentalmente y físicamente. Está concentrado en el partido, que va a ser muy duro porque hay dos equipos de calidad. Kylian está bien, todo el grupo está listo”, cerró.