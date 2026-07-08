SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Megarreforma: Gobierno ingresa las indicaciones para reformular la Franqucia Tributaria del Sence

    En lo central, las empresas contribuyentes de Primera Categoría tiene hoy la posibilidad de descontar del impuesto a la renta que se paga anualmente, hasta el 1% de la planilla anual de remuneraciones de trabajadores. Ahora, con la modificación bajará a 0,5%.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    02 DE MARZO DEL 2018 TEMATICA DE GENTE CAMINANDO POR FUERA DE EDIFICIOS DE OFICINAL SANTIAGO, CHILE FOTO: LUIS SEVILLA FAJARDO PEATONES - TRANSEUNTES - BARRIO FINANCIERO - HABLANDO POR CELULAR - SANTIAGO LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO

    La megarreforma sigue avanzando. La Comisión de Trabajo del Senado comenzó a analizar los cambios que el gobierno le introdujo al Sence. Si bien la idea original del gobierno era eliminar la franquicia tributaria para la capacitación no tuvo el respaldo político de los legisladores por lo que el Ejecutivo se vio forzado a reformular su aplicación.

    En lo central, las empresas contribuyentes de Primera Categoría tiene hoy la posibilidad de descontar del impuesto a la renta que se paga anualmente, hasta el 1% de la planilla anual de remuneraciones de trabajadores, extrabajadores y potenciales trabajadores, por gastos incurridos en acciones de capacitación autorizadas por el Sence. Ahora, con la modificación bajará a 0,5%.

    Asimismo, se señala que “tratándose de acciones de capacitación financiadas con cargo a la franquicia tributaria, el monto imputable a dicho beneficio no podrá exceder de los siguientes porcentajes de los gastos de capacitación respectivos, aplicados sobre el valor hora por participante que se establece en el artículo anterior, debiendo la empresa financiar directamente la diferencia, la que no podrá ser trasladada, directa o indirectamente, al trabajador participante”.

    En ese detalle se muestra que hasta el 80% de los gastos de capacitación, cuando esta fuere impartida a trabajadores cuyas remuneraciones individuales mensuales imponibles sean menores o iguales a 25 unidades tributarias mensuales.

    Hasta el 50% de los gastos de capacitación, cuando esta fuere impartida a trabajadores cuyas remuneraciones individuales mensuales imponibles sean superiores a 25 unidades tributarias mensuales y menores o iguales a 50 unidades tributarias mensuales.

    Hasta el 15% de los gastos de capacitación, cuando esta fuere impartida a trabajadores cuyas remuneraciones individuales mensuales imponibles sean superiores a 50 unidades tributarias mensuales.

    18 MAYO 2026 MINISTRO DEL TRABAJO, TOMAS RAU Y EL MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE SESION DE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Se precisa que “no constituirán capacitación, para los efectos de la presente ley, las actividades predominantemente recreativas, de bienestar general o de integración, sin desarrollo verificable de competencias laborales, ni aquellas de cumplimiento meramente formal que no se orienten directamente al mejoramiento de la empleabilidad, productividad, adaptación tecnológica o desempeño laboral del participante.

    Tampoco se considerarán capacitación aquellas actividades que se desarrollen únicamente bajo modalidad de auto instrucción, entendiéndose por tal aquellas en que el participante accede a contenidos formativos de manera autónoma, sin la intervención efectiva de un relator, tutor o facilitador responsable del proceso de aprendizaje. Para estos efectos, se entenderá que existe intervención efectiva cuando la actividad contemple, al menos, una instancia obligatoria de interacción, retroalimentación o acompañamiento pedagógico, sea presencial o a distancia, y una evaluación de aprendizaje de sus contenidos.

    Más sobre:MegarreformaSence

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exdiputado Lavín reaparece en nueva formalización por uso de datos del Servel a dos meses de quedar en prisión preventiva

    Sala de la Cámara despacha al Senado proyecto eléctrico del gobierno que busca evitar alza en las cuentas de la luz

    Vallejo reaparece y embiste con fuertes críticas al gobierno de Kast por megaproyecto

    “Esta obra recupera un espacio que estuvo abandonado por años”: comienza licitación para el Paseo Fluvial del río Mapocho

    Apple amplía acuerdo con Broadcom por más de US$ 30.000 millones

    Diputados presentan proyecto para inhabilitar al Presidente y ministros del debate legislativo si hay conflictos de interés

    Lo más leído

    1.
    El precio del petróleo se dispara después de que Trump declarara el fin del alto el fuego con Irán

    El precio del petróleo se dispara después de que Trump declarara el fin del alto el fuego con Irán

    2.
    Toesca activa ofensiva legal contra ex deudor de Sartor por “vaciamiento patrimonial”

    Toesca activa ofensiva legal contra ex deudor de Sartor por “vaciamiento patrimonial”

    3.
    Gremio de desarrolladores de viviendas sociales propone al biministro Mas cuatro medidas para reactivar inversión

    Gremio de desarrolladores de viviendas sociales propone al biministro Mas cuatro medidas para reactivar inversión

    4.
    Valor de los envíos de cobre supera por primera vez los US$ 30.000 millones en un semestre

    Valor de los envíos de cobre supera por primera vez los US$ 30.000 millones en un semestre

    5.
    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    6.
    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Los beneficios que pueden solicitar las personas que están cesantes durante julio

    Los beneficios que pueden solicitar las personas que están cesantes durante julio

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Exdiputado Lavín reaparece en nueva formalización por uso de datos del Servel a dos meses de quedar en prisión preventiva
    Chile

    Exdiputado Lavín reaparece en nueva formalización por uso de datos del Servel a dos meses de quedar en prisión preventiva

    Vallejo reaparece y embiste con fuertes críticas al gobierno de Kast por megaproyecto

    “Esta obra recupera un espacio que estuvo abandonado por años”: comienza licitación para el Paseo Fluvial del río Mapocho

    Sala de la Cámara despacha al Senado proyecto eléctrico del gobierno que busca evitar alza en las cuentas de la luz
    Negocios

    Sala de la Cámara despacha al Senado proyecto eléctrico del gobierno que busca evitar alza en las cuentas de la luz

    Apple amplía acuerdo con Broadcom por más de US$ 30.000 millones

    Megarreforma: Gobierno ingresa las indicaciones para reformular la Franqucia Tributaria del Sence

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    Didier Deschamps y la designación de jueces argentinos para su duelo de cuartos: “Mi rival es Marruecos, no el árbitro”
    El Deportivo

    Didier Deschamps y la designación de jueces argentinos para su duelo de cuartos: “Mi rival es Marruecos, no el árbitro”

    Un gesto de Messi lo cambió todo: aciertos y pecados de una Argentina que se metió con épica en los cuartos del Mundial

    ¿Suiza cortará la racha de Argentina? Guía para seguir a Lionel Messi y los cuartos de final del Mundial 2026

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Favoritos, omisiones y sorpresas: a fondo en los Emmy 2026
    Cultura y entretención

    Favoritos, omisiones y sorpresas: a fondo en los Emmy 2026

    La reliquia oculta del “Rey de la Araucanía”: exhiben en Santiago la misteriosa daga de Antoine de Tounens

    Con The Pitt a la cabeza: revisa el listado de nominados a los Emmy 2026

    Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?
    Mundo

    Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    El presidente de Líbano viajará el 21 de julio a Estados Unidos para su primera reunión oficial con Trump

    Budín de zanahoria y almendras
    Paula

    Budín de zanahoria y almendras

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)