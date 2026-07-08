Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

El Bono Logro Escolar es uno de los beneficios que se encuentran dirigidos a estudiantes del país que cumplan con una serie de requisitos, donde destaca, como su nombre indica, el contar con un desempeño académico sobresaliente.

Se trata de una ayuda económica que forma parte del Ingreso Ético Familiar y no cuenta con un proceso de postulación, por lo que se asigna de forma automática a los grupos que cumplen con las condiciones para su entrega.

Quiénes reciben el Bono Logro Escolar

El Bono Logro Escolar se asigna a familias que estén dentro del 30% de menores ingresos de la población, según Registro Social de Hogares, que además cuenten con un alumno de entre quinto básico y cuarto medio que pertenezca al 30% de mejor rendimiento de su promoción.

El grupo beneficiario cuenta con un monto de acuerdo a uno de los siguientes tramos:

$85.057 para alumnos dentro del primer 15% de mejor rendimiento.

$51.036 para alumnos dentro del segundo 15% de mejor rendimiento.

Los valores actualizados del beneficio fueron informados por el sitio ChileAtiende, tras el reajuste que tuvo el beneficio a inicios de año.

El sitio de trámites también aclara que el grupo familiar puede recibir el beneficio por más de un integrante.

Además, el aporte es compatible con otros subsidios estatales, por lo que el pago puede llegar por un valor mayor si existen más transferencias dirigidas al beneficiario.

Los detalles de la entrega del beneficio se suelen informar mediante el sitio bonologroescolar.cl. De momento, la plataforma indica los resultados de 2025, mientras que se debe considerar que el año pasado se realizó el pago durante septiembre a través de CuentaRUT.